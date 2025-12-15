太平山封園4天恢復開放！遊客不怕冷衝山頂賞美景

宜蘭太平山國家公園觀賞到了難得一見的雲瀑美景，遊客都直呼彷彿置身在童話世界。（圖／東森新聞）





宜蘭太平山國家公園因為聯外道路邊坡坍方，經過連日搶修後15日上午終於開放，一早7點半就有大批遊客頂著3度低溫要上山。除了搭乘蹦蹦車，還觀賞到了難得一見的雲瀑美景，遊客都直呼彷彿置身在童話世界。

山林中雲霧繚繞，宜蘭太平林道接近見晴古道入口，一早出現雲瀑，彷彿套上仙氣濾鏡。

登山客：「這個剛好在這地形所造成的，就像一個瀑布下來，在別的地方恐怕很難見的到，你只能看到雲海，但是沒有這麼美的景。」

山頂上真的好冷好冷，但登山客們不怕，頂著3度低溫上山，映入眼簾的是難得的雲瀑美景，遊客都直呼真的值回票價。

廣告 廣告

登山客：「昨天來就沒有，今天來才有這種最美的景象，今天來的最值得，七點半放行，所以我們就第一批就上來了，真的很幸運。」

即便體感溫度只剩一度，仍有不少遊客來搭蹦蹦車，列車從雲霧中進站，看起來就像進入童話世界。

登山客：「我們本來想說今天會不會遇到雪，想要趁低溫跑上來這樣，真的是滿冷的，感受到現在溫度越來越低。」

東森新聞記者徐語晨：「太平山園區經過四天封園終於開放，遊客就算頂著講話，都會冒起霧氣的低溫，也要趕快上山搭乘蹦蹦車。」

遊客們等不及全都衝第一，因為太平山宜專一線，聯外道路8.5公里處先前發生邊坡坍方，遊樂區封園4天進行搶修，終於在15日一早7點半開放，每整點只放行10分鐘。

登山客vs.記者：「本來很冷來到這裡就不冷了，對（為什麼）因為我們很熱情。」

畢竟雲瀑美景可不是隨便都能看見，通往仙境的道路終於放行，遊客們直呼真的好幸運。

更多東森新聞報導

再來啊！壽山機車防獼猴新招 40元刺墊放椅墊

高中畢旅「0人報名」改上課 一票人揭2關鍵原因

Aqive攜手五結國中推動覺察教育 陪伴青少年探索內在力量

