太平山封園4天恢復開放！遊客不怕冷衝山頂賞美景
宜蘭太平山國家公園因為聯外道路邊坡坍方，經過連日搶修後15日上午終於開放，一早7點半就有大批遊客頂著3度低溫要上山。除了搭乘蹦蹦車，還觀賞到了難得一見的雲瀑美景，遊客都直呼彷彿置身在童話世界。
山林中雲霧繚繞，宜蘭太平林道接近見晴古道入口，一早出現雲瀑，彷彿套上仙氣濾鏡。
登山客：「這個剛好在這地形所造成的，就像一個瀑布下來，在別的地方恐怕很難見的到，你只能看到雲海，但是沒有這麼美的景。」
山頂上真的好冷好冷，但登山客們不怕，頂著3度低溫上山，映入眼簾的是難得的雲瀑美景，遊客都直呼真的值回票價。
登山客：「昨天來就沒有，今天來才有這種最美的景象，今天來的最值得，七點半放行，所以我們就第一批就上來了，真的很幸運。」
即便體感溫度只剩一度，仍有不少遊客來搭蹦蹦車，列車從雲霧中進站，看起來就像進入童話世界。
登山客：「我們本來想說今天會不會遇到雪，想要趁低溫跑上來這樣，真的是滿冷的，感受到現在溫度越來越低。」
東森新聞記者徐語晨：「太平山園區經過四天封園終於開放，遊客就算頂著講話，都會冒起霧氣的低溫，也要趕快上山搭乘蹦蹦車。」
遊客們等不及全都衝第一，因為太平山宜專一線，聯外道路8.5公里處先前發生邊坡坍方，遊樂區封園4天進行搶修，終於在15日一早7點半開放，每整點只放行10分鐘。
登山客vs.記者：「本來很冷來到這裡就不冷了，對（為什麼）因為我們很熱情。」
畢竟雲瀑美景可不是隨便都能看見，通往仙境的道路終於放行，遊客們直呼真的好幸運。
更多東森新聞報導
再來啊！壽山機車防獼猴新招 40元刺墊放椅墊
高中畢旅「0人報名」改上課 一票人揭2關鍵原因
Aqive攜手五結國中推動覺察教育 陪伴青少年探索內在力量
其他人也在看
出國隨身行李常超重？網紅「靠2招」10年沒被要求秤重
生活中心／張予柔報導許多人旅行時，為了省下昂貴的行李托運費用、等候行李的時間，以及降低行李遺失風險，出國時選擇只帶一件隨身登機箱上機。然而，許多人往往忽略，多數航空公司對隨身行李同樣設有嚴格的重量與尺寸限制，一旦超標，不僅可能當場被要求加價，還可能被迫改為託運。近日，一名網紅分享自己長達十年「隨身行李從未被秤重」的秘訣，引發大批網友熱議。民視 ・ 23 小時前 ・ 8
別再太早訂！旅遊網站揭「最省錢機票」時機 不是週二也不是半年前
年關將至，國人出國旅遊的次數不斷增加，許多人都會提早好幾個月預訂機票，不過國外旅遊網站根據數據統計指出，太早預訂可能不會讓你省到更多錢。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 6
桃機過夜有撇步！轉機旅客限定「600元消費券」 最佳休息區在這
在現實生活中，電影《航站情緣》的情節正在桃園國際機場上演。近期有美國男子在桃園機場滯留超過一週，引發關注。桃園機場其實設有多處可供旅客休息的場所，包括非管制區24小時開放的空間、管制區內的盥洗室、淋浴間，甚至還有膠囊旅館可供過夜。當班機延誤或取消時，旅客可以利用機場內的各種設施度過等待時間，有些資深旅客甚至會自備眼罩和耳塞，以確保在機場也能安穩過夜。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
北海道大雪！新千歲機場取消120架次航班 鐵道列車也停駛
北海道大雪！新千歲機場取消120架次航班 鐵道列車也停駛EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
知名航空倒閉？航班全取消 旅客機場才知求助無門
知名航空倒閉？航班全取消 旅客機場才知求助無門EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
全台最美夢幻落羽松祕境 三層坪暌違多年重新開園
宜蘭員山的「三層坪」，被譽為全台灣最夢幻的落羽松秘境，2021年一開放立刻爆紅，卻亂象頻傳緊急封園，睽違多年，最近終於重新開放，每天限量500人預約入園，消息一出，縱使落羽松都還沒全紅，近2個月的預約...華視 ・ 1 天前 ・ 15
假登山真賞櫻？武陵櫻花季亂象 嚮導怒批形同「黃牛」壟斷雪山資源
武陵農場櫻花季吸引大量遊客，公路局規畫明年2月13日至3月1日實施櫻花季疏運管制，卻出現假登山真賞櫻亂象，台中市山岳嚮導...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
阿里山清晨氣溫僅4℃出現結霜景象 攝影達人：進入最佳賞楓時刻
阿里山國家森林遊樂區近日清晨氣溫僅剩攝氏4、5度，沼平車站、小笠原山觀景台等處都出現結霜景象。阿里山攝影達人黃源明說，近期已進入最佳賞楓時刻，從阿里山公路的十字路段至塔塔加的路上，處處都出現楓紅，景象美麗。他提醒，遊客若要上山看楓紅、日出或結霜美景，應留意保暖。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前 ・ 6
冷氣團報到！ 金山「足湯」熱鬧 遊客煮溫泉蛋取暖
台北市 / 綜合報導 今年第一波冷氣團報到，剛好碰上週末假期，還是有民眾選擇出門走走，不過行程都特別挑選過。像是前往金山吃螃蟹粥，或是煮溫泉蛋、泡免費足浴，都能讓身體比較暖和。金山老街海鮮粥的業者分享，天氣冷業績通常會增加，但如果下雨，客人反而減少。蒸籠一開溫暖蒸氣馬上來，民眾把握螃蟹季的尾聲，到金山品嚐鮮甜海味，而到不遠處的老街也能吃粥暖暖胃。澎湃螃蟹粥手機先拍再說，週末假期碰上冷氣團報到，民眾想出門走走保暖可得做仔細。遊客說：「我們有很厚的外套在車上，先給車子穿，今天(13日)早上去參加了一個健走活動，然後健走活動完就想要來吃點，熱呼呼的的東西。」海鮮粥店長黃先生說：「天氣冷多少會想要吃點熱粥，但是因為現在外面有下雨，下雨的話人數會減少一點。」店長表示天氣冷又碰上下雨天，業績通常會掉一半，不過對遊客來說胃暖和了最重要，也能再去煮溫泉蛋暖暖身。記者張小媛說：「現在我拿的這一籃雞蛋是要做什麼呢，我就是要來用溫泉煮溫泉蛋，那在煮之前記得是要先用清水來洗乾淨，大概煮個20分鐘就可以來享用。」小朋友說：「很好玩因為我第一次煮溫泉蛋。」遊客等待的過程中不無聊，一旁的足浴民眾坐滿滿，至於另一頭的陽明山溫度雖然更低，人潮卻也不少。記者張小媛說：「在陽明山這邊氣溫其實只有15度左右，而且還下了一些毛毛細雨，但是因為在冷水坑這邊，有免費的溫泉泡腳池，所以也吸引了一些遊客。」法國遊客說：「很溫暖，走完那麼長的步道，感受真的很棒。」印度遊客說：「真的很溫暖也很新奇，我想印度應該沒有溫泉，我在印度從沒體驗過，這是我第一次在台灣體驗。」儘管來台灣旅遊天公不作美，但對外國旅客來說，體驗台灣足浴依舊留下特別經驗。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
太早買、週二訂都不是最便宜？真相數據揭「超省機票」這時出現
生活中心／綜合報導春節連假即將到來，許多民眾都已經開始掏卡訂購度假行程，海外旅遊更是不少人鎖定目標，面對機票就有不少人猶豫「現在該下手嗎？」，機票、飯店價格波動就成為許多關注焦點，就有網友信奉都市傳說「週二午夜刷機票最便宜」的省錢大法，不過近日就有國外旅遊網站整理數據指出，機票不只不是非訂得越早越便宜，過早下手反而未必能省錢，甚至「週二午夜」也不是首選，顛覆不少旅客的訂票心法。民視 ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話
最便宜機票不是周二 旅行社公布省錢秘訣 最多省17％
許多人長期認為周二是訂機票最便宜的日子，但美國全球旅遊公司最新報告顯示，周日才是目前最具省錢效益的訂票日，除了訂票日外，出發日期及提前預訂時間對票價影響更大，多數航線最佳訂票時機落在出發前1至3個月，國際航線則建議提前2至6個月，選對出發日期甚至可讓旅客最多節省17%費用，有助於降低旅行成本。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
布袋濕地公園升級 打造賞鳥與生態教育新亮點
面積逾千公頃的嘉義縣布袋濕地生態園區，這幾年經台灣國際觀鳥馬拉松打響名號，已經是國際級重要生態濕地。因應愈來愈多的遊客，雲嘉南濱海國家風景區管理處（下簡稱雲管處）在濕地公園打造科普解說及遊憩空間，讓一般遊客可以秒追隨專業人士輕鬆賞鳥。雲管處長徐振能指出，布袋濕地生態園區為原南布袋濕地，位於布袋鎮市區自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
嘉義高山茶都媒體踩線團「一杯茶走進一座山」深度體驗山林茶文化
【互傳媒／記者 蘇彩娥／嘉義 報導】為推廣嘉義高山茶都的風土魅力與在地茶文化，嘉義縣特別規劃「高山茶都遊程暨踩互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
舌尖上的長灘島 從在地菲式到五星級下午茶的海島美味饗宴
【互傳媒／記者 蘇彩娥／菲律賓 報導】走進菲律賓長灘島（Boracay），才真正理解它為何屢次被國際旅遊媒體評互傳媒 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
瘋出國 入出境旅次逆差恐破千萬
交通部觀光署評估，民國114年入境旅次約850萬，但出境旅次將超過1880萬，入出境人次逆差將突破1000萬，創歷史新高。中央銀行統計也指出，114年第3季經常帳中的旅行支出66.3億美元，但旅行收入25.5億美元，逆差高達40.8億美元（約新台幣1243億元）創新高。國人寧可出國也不要在國內旅遊。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
韓國遊客搶攻日本！小城市預約量暴漲500％
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」言論後，中日關係高度緊張，中國團客赴日人數大量減少，連帶影響飯店房價下跌。有韓媒披露，韓國遊客趁機搶進，不只東京、大阪等大城市，連地方小城...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 3
節慶限定版 城市光景與夜色打造最美耶誕旅程
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】冬季旅遊熱潮升溫，台中多處景點已妝點耶誕燈飾，吸引不少旅客慕名而來。觀旅局互傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
禁團令未解 兩岸今年觀光逆差1520億元
去年12月17日在台北舉辦雙城論壇，上海副市長華源帶來將推動上海居民組團來台觀光的好消息，事隔一年，仍是只聞樓梯響、未見人下來；依台灣資料推估，民國114年兩岸觀光旅客人次相差近380萬人次，觀光逆差達台幣1520億元。今年雙城論壇將於27日、28日在上海舉行，旅行業者期待能有好消息。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 267
新世代最青－享受Me Time！年輕人旅遊四大趨勢
被稱為「數位原住民」的Z世代，正以有別傳統的價值觀、興趣嗜好習慣，影響全球消費市場，並定義觀光旅遊市場的走向。雄獅旅遊媒體關係部總經理單葑指出，Z世代的旅遊習慣呈現四大鮮明趨勢，包含「社群」、「性價比」、「影視文化」與「主題性」。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
隨身行李超重？網紅靠2招「10年沒被要求秤重」 傳授零成本秘訣
許多旅人為了避免高昂託運費、漫長等候取托運行李，以及行李遺失風險，選擇只帶一件隨身行李，輕裝上陣出國。然而，不少人忽略多數航空公司對隨身行李也有嚴格的重量規範，一旦超標，仍可能面臨罰款或被強制轉為託運。一位人氣網紅揭露了她十年來隨身行李從未被要求秤重的「神祕絕招」，引起不少網友興趣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1