太平山恢復開園！出現雲瀑奇觀 登山客：值回票價

太平山出現雲瀑。（圖／東森新聞）





宜蘭縣太平山國家森林遊樂區宜專一線聯外山路8.5公里處，已完成鋼軌樁及防護網裝設作業，今天（15）上午7點半恢復開園，後續有強化坡面工程，將實施交管，上午8點到下午5點每整點放行10分鐘。而太平山目前溫度3度，沒有結冰下雪，不過出現雲瀑奇景，民眾看到相當興奮。

冬季旅遊相當熱門的太平山，前幾天封閉搶修邊坡，今天一開放，有登山客早上頂著低溫4度低溫登山，恰好看到難得的雲瀑美景，大呼值回票價。

太平山開園了。（圖／東森新聞）

太平山出現雲瀑美景。（圖／東森新聞）

