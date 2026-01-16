太平山春節旅遊攻略出爐！掌握開園與蹦蹦車時間出門更安心

太平山公布新春旅遊攻略遊客上山更輕鬆。（太平山國家公園提供）

記者張正量／宜蘭報導

農曆春節連假將至，海拔二千公尺的太平山國家森林遊樂區，為提供旅客更完善的生態旅遊體驗，林業及自然保育署宜蘭分署特別整理出春節旅遊攻略，民眾可輕鬆掌握旅遊動態。

太平山園區依循過往慣例，除夕為全年唯一休園日，小年夜則進行全區大掃除，當日僅開放至中午十二時。小年夜亦同步調整服務，包括蹦蹦車末班車十點三十返程為十二點，太平山莊午餐不供應、原太平山俱樂部休館，鳩之澤溫泉售票至十一點半，國光客運則提前於中午十二點自鳩之澤發車，大年初一園區於八點重新開園，初二起每日維持早上六點至下午八點正常開放。

春節期間的蹦蹦車班次也有調整。除夕停駛，小年夜縮減服務；大年初一配合晚一小時開園，現場售票延至九點開始，首班車為九點半，自大年初二起恢復正常時段，每日共有八班次，售票採現場方式，提醒遊客可先上官網確認餘位，避免撲空。

園區並持續實施車輛動態總量管制，入園車輛上限為一千台，達上限將暫停放行，並於車輛數達八佰台時，透過沿線電子看板、警廣及官網公告提醒駕駛人。分署建議旅客把握清晨時段入園，避開中午前的車潮高峰；若遇寒流導致園區可能降雪，亦將啟動「宜專一線」與「翠峰景觀道路」預警性管制措施，全力確保遊客行車安全。