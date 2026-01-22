太平山林業史重要發現-1937年日治時期檜木棟札於原太平山俱樂部展出

太平山林業史重要發現-一九三七年日治時期檜木棟札於原太平山俱樂部展出。對於考證建築興建年代與歷程，具有高度史料價值，極為珍貴。（林業保育署宜蘭分署提供）

▲太平山林業史重要發現-一九三七年日治時期檜木棟札於原太平山俱樂部展出。對於考證建築興建年代與歷程，具有高度史料價值，極為珍貴。（林業保育署宜蘭分署提供）

太平山鎮安宮座落於海拔一九五0公尺，為宜蘭縣內海拔最高的廟宇。其前身為一九三六年日治時期所建之神社，一九四五年戰後改建，並以國姓爺鄭成功為主神。約自一九七0年代起，林業工作者為祈求林場生產順利與生活平安，每年於農曆元宵節過後至媽祖聖誕及出巡的三月期間，舉辦「太平山迎媽祖」儀式，迄今已流傳逾五十年，並於二O二一年依《文化資產保存法》登錄為歷史建築。因應二O二四年紀念羅東林場成立一00週年所舉辦之系列活動，「太平山迎媽祖」儀式首次開放民眾報名參與，並於三月廿七日舉行單日活動。林業及自然保育署宜蘭分署於活動前的三月十九日，加強辦理鎮安宮環境整理作業，並依循傳統向國姓爺擲筊請示後，進行內殿神案桌櫃整修。過程中，員工徐俊聖於堆放老舊神明衣帽與金爐之櫃體內，意外發現一件保存完整的日治時期檜木棟札。該棟札高一八三公分、寬三十九公分、厚三點二公分，屬臺灣現存案例中相當少見的巨幅規格。

經初步判讀與考證，棟札設立年代為西元一九三七年昭和十二年，為日治時期太平山林業建築的重要實物史料，對於調研太平山林業空間發展脈絡具有關鍵歷史意義。為妥善保存與展示該件文物，宜蘭分署特別邀請知名策展人薛宏彬製作檜木玻璃展示櫃，並將棟札安置於歷史建築「太平山俱樂部」內陳列。

棟札為日本傳統建築於上棟上梁儀式中所設立的紀錄木牌，屬於建築的重要歷史記載物件，常被視為建築的「身分證」。其通常於安置大梁並舉行「大棟祭」時設置，為日治時期公共建築的重要典禮，性質相當於臺灣傳統的上梁儀式。儀式完成後，棟札即固定留存於建築主體結構的大梁下方。

此次發現之棟札材質為檜木，上書「奉上棟」字樣，並記載主體工程為「太平山派出所廳舍外八廉新築」，開工着工日期為一九三六年昭和十一年，完工竣工日期為一九三七年昭和十二年，並於同年十二月廿二日上梁。棟札中亦詳列十一棟建築明細，包括：廳舍一棟、附屬物品倉庫一棟、乙種官舍一棟、丙種官舍三棟、獨身官舍一棟、修理工場一棟、ガソリン機關庫一棟、火藥類假貯藏庫一棟及所定宿泊所一棟；並記錄主要人員名單，如營林所長田端幸三郎、羅東出張所長山田彥四郎、太平山派出所主任明石庄吉、工事擔當高橋武平、現場監督安東心一郎、請負者黃榮土、大工棟梁除水牛等。整體保存狀況良好，對於考證建築興建年代與歷程，具有高度史料價值，極為珍貴。

依棟札所載內容推測，一九三七年日治時期伐木作業由舊太平山區轉移至新太平山區，首批新建建築物共計十一棟，其中該件棟札可能原設置於所載之「廳舍」建物，即太平山派出所，戰後改稱太平山工作站。該建築約略位置位於現今太平山莊中央階梯與蹦蹦車軌道交會處上方之廣場，為當時的行政核心區域。宜蘭分署於二O二四年以舊址為空間定位，延續既有歷史紋理進行廣場景觀改善，並獲得臺灣景觀大獎，現為太平山莊的「松羅廣場」。廣場以復舊方式重現入口階梯樣貌，並透過洗石子與水泥粉光地面，勾勒舊太平山派出所遺址輪廓；涼亭提供遊客安靜休憩使用，並以開闊草皮與卵石庭園呈現歷史庭園遺址，同時活化利用廢棄蹦蹦車廂作為休憩設施，已成為遊客拍照、休憩及眺望日出、雲海與行駛中蹦蹦車的熱門地點。

宜蘭分署表示，該件一九三七年檜木棟札係於太平山鎮安宮內發現，考量其歷史來源與信仰脈絡，在依循傳統向國姓爺擲筊請示並獲得允諾後，將棟札安置於原太平山俱樂部進行展示。太平山俱樂部亦為棟札所載11棟建築之一，記載名稱為「所定宿泊所」，現今同樣依《文化資產保存法》登錄為歷史建築。透過於歷史建築空間中進行實物展示與現地解說，讓民眾得以更貼近地認識太平山林業建築文化及其百年歷史脈絡。未來亦將持續進行相關研究與保存評估，深化太平山林業文化資產之教育與展示功能。

該件棟札尺寸高大，明顯異於臺灣目前已知典藏或出土之棟札，多數棟札長度約為八十至一00公分。該件規格尤為罕見。以臺灣具代表性的棟札為例，今日總統府於日治時期興建時，曾於一九一五年大正四年在中央塔安置棟札，其高度約一00公分、寬二十公分、厚八公分，與此次發現之棟札相比，尺寸差異顯著。

