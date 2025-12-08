太平山森林遊樂區宜專一線邊坡不穩！9日起調整開園時間

因宜蘭縣太平山國家森林遊客區唯一聯外道路宜專一線8.5K處邊坡仍不穩，林業及自然保育署宜蘭分署今（8日）宣布，9日起至31日止，將調整開園時間為每日早上8時。（林業及自然保育署宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

因宜蘭縣太平山國家森林遊客區唯一聯外道路宜專一線8.5K處邊坡仍不穩，林業及自然保育署宜蘭分署今（8日）宣布，9日起至31日止，將調整開園時間為每日早上8時，以確保入園遊客安全，同期間該路段也將配合實施交通管制，提醒民眾務必留意行程規劃。

太平山宜專一線8.5公里處昨發生坍方，雖已完成搶修並恢復單線雙向通行，但因整體坡面仍需時間穩定；怎料，今清晨巡查時，分署再度於同一處邊坡發現危木，存在倒落道路風險，為排除安全疑慮，該路段於中午也進行緊急處置並暫時雙向封閉，目前已恢復通行。

廣告 廣告

因宜蘭縣太平山國家森林遊客區唯一聯外道路宜專一線8.5K處邊坡仍不穩，林業及自然保育署宜蘭分署今（8日）宣布，9日起至31日止，將調整開園時間為每日早上8時。（吳佩蓉攝）

因邊坡持續呈現不穩定狀態，宜蘭分署決定啟動交通調整措施，9日至31日每日上午8時至下午5時將採「每小時半點放行10分鐘」方式，讓車輛以有限度方式安全通行。

宜蘭分署提醒，近期太平山道路與步道狀況可能因天候而調整，建議旅客出發前先至太平山國家森林遊樂區官網、官方 Facebook 粉絲團或台灣山林悠遊網查詢最新資訊；分署也將持續即時更新路況與開放訊息，保障遊客山區旅遊安全。

更多中時新聞網報導

鼓鼓娶大元9個月 鬆口已準備好當爸

高球》薛佛洛強勢復出 首輪並列領先

日職》教頭比一比 新庄IG達人 餅總神救援