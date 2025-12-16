太平山清晨結霜 115年3月起局部封園搶修聯外道路

（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）輻射冷卻影響，太平山國家森林遊樂區今天清晨氣溫僅4度，山莊前廣場地板結霜，宛如灑落的銀粉，因聯外道路宜專1線7公里處路基崩塌，林保署將於明年3月3日至4月30日局部封園搶修。

清晨的太平山籠罩在寒霧中，雖有陽光自山巔緩緩升起，金色光芒灑落在廣場上，氣溫仍驟降至攝氏4度，海拔1950公尺的太平山莊前廣場水氣凝結成霜，將原本褐色的地板鋪展成一片銀白。

面對高山刺骨的低溫，民眾紛紛穿上厚重外衣禦寒，羽絨外套、毛帽與圍巾一應俱全，將身體緊緊包裹，站在山莊廣場前端，遠望有如圖畫般的山林景致。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理阮名揚表示，截至上午10時共有550人入園，園區內各據點正常營運，蹦蹦車首班次上午7時30分發車，每小時1班次，最後1班次為下午2時30分。

此外，農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，園區內道路宜專1線7公里處今年4月30日發生路基崩塌，造成道路封閉，經第1階段搶修施作臨時擋土設施後恢復單線通行，第2階段將從明年3月3日至4月30日辦理路基復建工程，屆時道路會雙向封閉，預計明年5月起恢復單線通行，明年底前雙線通行。

宜蘭分署表示，大型機具將長駐現地，考量施工安全的周轉空間，期間園區將局部休園，僅開放至鳩之澤溫泉區，白嶺、見晴、太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖等據點及周邊步道也將暫時封閉。（編輯：張雅淨）1141216