太平山為加強宜專一線坍方搶修 僅開放鳩之澤溫泉區

太平山遊樂區內宜專一線八點五公里處近期上邊坡持續發生坍方積極搶修中，十一日至十四日該路段全面封閉四天。（林業署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區內宜專一線八點五公里處近期上邊坡持續發生坍方，林業署宜蘭分署雖進行緊急搶修，恢復單線雙向通車，惟連日持續降雨有造成崩塌坡面持續鬆動之虞，為降低災害擴大，確保行車安全，分署將於十一日至十四日進行崩塌路段坡趾設置鋼軌樁，並加設鋼板及防護網，強化邊坡防護措施。

宜蘭分署表示，因施工期間將進行打設鋼軌樁等作業，所產生振動恐增加邊坡不穩定風險，為維護行車安全，該路段全面暫時封閉，園區局部休園四天，僅開放至鳩之澤溫泉區，十日起至十四日不提供住宿；入園門票及停車費以原收票價五折計收；國光客運暫時停駛；開園時間調整為上午八時。