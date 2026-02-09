太平山現零下低溫 未下雪但可見霧淞美景

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣9日電）受寒流影響，太平山國家森林遊樂區今天持續低溫，清晨約6時氣溫已降至攝氏零下1度，因水氣不足並未下雪或冰霰，但林木枝條可見霧淞景象。

寒流來襲，海拔1900餘公尺的太平山氣溫驟降，清晨白霧自山谷升起，沿著稜線流動，層層包覆群峰，樹梢像被灑上白糖般布滿霧淞，太平山莊前廣場地面也結霜。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理阮名揚表示，目前園區內道路尚未結冰，車輛通行暫不用加掛雪鍊，園區今天上午7時30分開園，並未出現大批排隊車潮，預計晚間8時休園。至於園區內的蹦蹦車，上午7時30分首班次發車，每小時1班次，最後班次為下午2時30分。

阮名揚說，提醒上山遊客，山區氣候變化快速，民眾上山前請隨時留意園區最新資訊與管制措施，並備妥保暖裝備，注意行車與自身安全。（編輯：黃名璽）1150209