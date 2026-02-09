太平山現霧淞 銀白世界美翻

天氣回暖但太平山區仍低溫出現美麗的霧淞美景。（太平山莊提供）

記者張正量、林坤瑋∕宜蘭報導

太平山國家森林遊樂區九日受持續低溫影響，清晨六時山區氣溫降至負一度。雖水氣稍嫌不足，未降下瑞雪或冰霰，但低溫仍讓林木枝條結滿了晶瑩剔透的霧淞，將整座山頭妝點成迷人的銀白世界。

公路局依據中央氣象署發布氣象情資，南下低溫影響持續發布低溫特報橙色燈號（非常寒冷），昨入夜後溫度持續驟降趨勢。

太平山遊樂區經理阮名揚表示，昨天氣在白天漸漸回暖，但清晨氣溫仍低，因為水氣條件不足，現場未下冰霰，僅呈現霧淞美景。目前園區內道路尚未結冰，車輛通行暫無需加掛雪鍊。儘管沒有飄雪，但絕美的霧淞景致仍吸引大批民眾上山。遊客興奮地搭乘鮮黃色的「蹦蹦車」穿梭林間，看著兩旁樹梢裹上厚厚白霜，宛如行駛在冰雪隧道中。現場民眾難掩興奮之情，紛紛拿出手機記錄這難得的北國風情，直呼：「雖然只看到霧淞，但坐蹦蹦車看出去真的很漂亮，大家都很開心！」

公路局視高海拔山區路段應變及管制措施包括台七甲線三十公里（南山）至五十公里（勝光）、台七線四十七點四公里（巴陵）至八十五點五公里（百韜橋），亦不排除實施預警性封閉管制通行措施，限掛雪鏈管制時，甲、乙類大客車及慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

公路局請用路人應提前因應，隨車需攜帶雪鏈並小心慢行，以因應高山低溫造成路面結冰或降雪情形。高山氣候變化難以預測，管制路段仍視現況機動調整。

林業保育署宜蘭分署也特別提醒，山區氣候變化快速，民眾上山前請隨時留意園區最新資訊與管制措施，並備妥保暖裝備，注意行車與自身安全，才能盡情享受這場銀白盛宴。