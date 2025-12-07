太平山聯外道路宜專一線邊坡崩塌雙向不通 估14:00恢復單線通行
農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」8.5公里，今天凌晨4時發生邊坡崩塌情形，造成雙向交通受阻，無法通行，宜蘭分署派遣人員與機具到場搶修中，預估下午2時恢復單線通行。
