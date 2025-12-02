太平山落石中斷宜專1線 宜蘭分署積極搶修

太平山落石中斷宜專一線，宜蘭分署積極搶修，十二月三日上午十點預計恢復通行。（圖：林保署宜蘭分署提供）

太平山國家森林遊樂區內宜專一線八點五公里處今（二）日上午發生邊坡落石狀況，並持續出現落石，造成道路雙向受阻。為確保遊客安全，林業及自然保育署宜蘭分署即時啟動封閉措施，並調度人員與機具投入搶修，暫時休園。宜蘭分署經初步評估，待持續清理及搶修完成後，太平山國家森林遊樂區將於三日上午十點重新開園，並以單線雙向戒護通行方式恢復道路通行，當日蹦蹦車第一班次於上午十時三十分行駛。

隨著午後邊坡落石情況逐漸趨緩，現場已同步進行路面清理與安全確認作業。然而，考量仍需進一步確保邊坡穩定，園區決定於十二月二日下午休園，以保障遊客安全。

因宜專一線八點五公里處道路中斷，二日下山旅客於下午一時三十分統一由人員戒護通過崩塌路段後離園；原定續住太平山莊之旅客廿二位仍滯留園區內，而二日上山的一日遊旅客均停留於崩塌點以下的鳩之澤溫泉區活動。

宜蘭分署提醒，近期山區雨後地質鬆動，請民眾密切注意太平山即時路況與園區公告，並遵從現場人員指揮，以確保安全。後續最新進展將持續公告，敬請民眾留意。