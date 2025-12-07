太平山要道8.5K清晨坍方中斷交通 預估下午2時恢復單線通行

宜專一線今（7）日清晨發生邊坡坍方。 圖/林業及自然保育署宜蘭分署

太平山國家森林遊樂區今（7）日清晨發生邊坡坍方，導致主要道路「宜專一線」8.5K路段雙向受阻，清晨約4時起全面中斷通行，園區與公路單位已在第一時間緊急派員搶修，目前持續清理落石與土方，並進行邊坡安全評估。

太平山園區管理處表示，坍方面積不小，現場以機具全力排除障礙，預估最快可於今天下午2時恢復單線雙向管制通行，提醒計畫上山的遊客留意最新道路資訊，並配合現場指揮導引。

