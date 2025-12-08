太平山遊樂區聯外山路邊坡不穩 12/9-31交管、8點開園

宜蘭太平山宜專一線8.5公里處邊坡不穩，明天起到31日交管，園區上午8點才開園。(記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區宜專一線聯外山路8.5公里處，昨天發生邊坡崩塌後仍不穩定，林業及自然保育署宜蘭分署宣布，太平山遊樂區明天(9日)起到31日的開園時間調整為上午8點，8.5公里處每半點放行10分鐘。

太平山遊樂區宜專一線8.5公里處昨天邊坡崩塌，今天又發現危樹、緊急封路處理，經過搶修，採單線雙向通行，不過，現場邊坡不穩定，林保署宜蘭分署基於遊客安全考量，明天起到月底每天上午8點到下午5點實施交管，每半點開放車輛通行10分鐘。

開園時間方面，原本假日清晨4點開放入園、平日上午6點，本月底前開園時間一律調整為8點。相關訊息可上官網查詢，網址：http://tps.forest.gov.tw/。

