太平山遊樂區聯外道路邊坡坍塌 落石仍不斷 維持雙向封閉

中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。由於案件中有許多疑點又遲遲未立案。近期又有自稱家人是司法人員的網友透露，如果要殺掉一名公眾人物還想不被立案，必須要有「中共最高層背景」。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1