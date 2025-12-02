太平山遊樂區聯外道路邊坡坍塌 落石仍不斷 維持雙向封閉

其他人也在看
林業署宜蘭分署森林護管員甄試結果 正取3名、候補4名
林業署宜蘭分署森林護管員甄試結果 正取3名、候補4名
記者林坤瑋／宜蘭報導 為強化森林護管能量，林業署宜蘭分署持續辦理森林護管員甄試作業。…中華日報 ・ 19 小時前
宜蘭太平山遊樂區聯外道路「落石從天降」 雙向道路受阻
今（2日）清晨7時，宜蘭太平山國家森林遊樂區區內道路宜專一線8.5公里處發生邊坡落石，造成雙向道路受阻無法通行。中天新聞網 ・ 2 小時前
為父圓夢！辭職返鄉繼父志 花蓮護管員榜首淚目
有「山林鐵人」之稱的林業及自然保育署花蓮分署森林護管員甄試今（1）日放榜，40名菁英中僅10人脫穎而出，錄取率僅約2成5，競爭激烈。甄試不僅考驗專業知識，更要求考生必須具備扛20公斤重物跑完1500公尺的體能。其中，一位為承繼已逝父親遺志而辭職返鄉的考生榮登榜首，他淚謝這份工作讓他能與父親產生連結。自由時報 ・ 1 天前
辭職返鄉追父夢投入林務！花蓮森林護管員榜首感動落淚
林業及自然保育署花蓮分署今天公布森林護管員甄試錄取名單，錄取率25％，錄取者背景多元，其中榜首陳先生因為父親過去為林保署的一員，讓他從小對林務工作充滿好奇，父親今年病逝後他決定辭去工作返鄉追尋腳步，得知入取後他喜極而泣的說，希望能藉此延續與父親的連結。中時新聞網 ・ 23 小時前
太平山「宜專一線」落石！清完又崩了 雙向交通中斷
太平山國家森林遊樂區的「宜專一線」8.5公里處今上午7時許，邊坡出現落石，導致雙向交通中斷。公路單位雖緊急搶修，原已清理完成，預計上午10時恢復通行，但土石仍持續崩落，預計中午過後才會恢復通行。太報 ・ 1 小時前
影／北海道捕獲400公斤巨熊！獵友會驚呼「沒看過這麼大隻」：覺得不可思議
北海道放送報導，北海道苫前町25日捕獲一頭體重約400公斤、體長近2公尺的巨型棕熊，為當地近年罕見的超大型棕熊。獵友會表...聯合新聞網 ・ 1 天前
于朦朧爆慘死3個月遲未立案？司法人員不忍發聲了 揭「驚人黑幕」
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。由於案件中有許多疑點又遲遲未立案。近期又有自稱家人是司法人員的網友透露，如果要殺掉一名公眾人物還想不被立案，必須要有「中共最高層背景」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
官方酒後墜樓蓋牌！于朦朧爆肛殘液、口無牙、切右耳 陸委會報告出爐
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。針對傳聞滿天飛，陸委會報告顯示，中共「數位極權」模式出現破口，言論管制越嚴格，謠言傳播越廣，更讓整起事件爭議延燒海外社群。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
宜蘭太平山休園！聯外道路落石中斷 臨時決定遊客只出不進
宜蘭縣太平山國家森林遊樂區宜專一線聯外山路8.5公里處，今天（2日）上午發生落石，導致交通中斷，林業及自然保育署宜蘭分署已派員搶修，由於持續落石，災點有擴大跡象，基於安全考量，決定今天休園，遊客只出不進。太平山遊樂區宜專一線8.5公里處上午發生邊坡崩塌，落石不斷，隨即封閉道路，等到邊坡較穩定，再派員自由時報 ・ 11 分鐘前
東南亞洪災已致近千人喪生 泰國印尼斯里蘭卡傷亡嚴重
暴雨與風暴已橫掃泰國、馬來西亞、菲律賓與斯里蘭卡部分地區，影響數百萬人，本月東南亞區域死亡人數逾900人。BBC NEWS 中文 ・ 20 小時前
0度線壓境！全台降溫「2天急凍剩12度」最冷時段曝 東北季風挾雨彈開炸
中央氣象署指出，今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢；在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼，並應注意入夜之後隨著東北季風增三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
越南移工山區躲5年「射槍狩獵石虎」 宰殺保育類動物網售牟利
台中山區一名潘姓越南籍逃逸移工躲藏山區長達5年，利用自製獵槍非法獵殺包括保育類石虎、穿山甲等動物，並透過網路販售牟利。檢警採取「引蛇出洞」策略，先逮捕協助販售的同鄉阮姓女子及范姓男子，並要求他們配戴電子腳鐐，最終成功逮捕主嫌。此案件顯示非法獵殺保育動物的嚴重性，相關單位呼籲提高動保法刑度，以有效遏止黑市獵殺行為。TVBS新聞網 ・ 1 天前
《黑白大廚2》預告公開！兩位「神秘主廚回歸」雪恥 全新殘酷制度曝光
Netflix今（2）日釋出《黑白大廚：料理階級大戰》第2季正式預告，揭露本季全新遊戲規則，也同時預告兩位神祕參賽者將回歸，自稱「帶著第二次機會回來」。這部受到全球粉絲歡迎的實境競賽節目將於12月16日獨家於Netflix上線。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
白家綺救火重回八點檔 第二天就送老公上路
白家綺為救火緊急加入民視八點檔，與老公吳東諺戲裡也飾演患難夫妻，親手送另一半領便當，吳東諺在劇中為了救妻而倒地不起，這場重頭戲動用大量人力拍攝逼真的火燒場景。而當他受傷倒地時，熊熊火苗就在腳邊燃燒：「我已經感受到我的腳旁邊是很熱的，但我知道距離還算安全。」儘管如此，為了保持情緒張力，吳東諺堅持鏡位或換燈時，都一直癱在原地。鏡週刊Mirror Media ・ 46 分鐘前
黃國昌「四大金釵」空降引不滿？ 黨中央暫無回應
自從2024立委選舉失利後，原民眾黨發言人李有宜，持續深耕地方並打算再戰2026議員選舉，但昨（30）日無預警宣布退出民眾黨，資深媒體人黃光芹就透露，李有宜長期遭到黨內冷暴力，加上黨主席黃國昌有意扶持...華視 ・ 22 小時前
才抨擊完輝達！《大賣空》貝瑞轉轟特斯拉：「這事」太荒謬
才抨擊完輝達！《大賣空》貝瑞轉轟特斯拉：「這事」太荒謬EBC東森新聞 ・ 1 小時前
台灣大E人軍團洗版外國Threads！韓國帥兵「看翻譯」嚇壞：我做錯什麼？
近期台灣 Threads 掀起一股「洗版外國人 Threads」的留言風潮，台灣網友出動速度之快、火力之猛，被戲稱是「台灣大E人軍團」。不只韓國軍人、日本運動員、俄羅斯小帥哥，都被台灣人「洗版朝聖」，甚至連金鋼狼（休傑克曼）的貼文底下都難逃台灣網友的熱情攻勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大阪勝尾寺「TW達摩陣」疑遭陸客破壞 台灣遊客攜手復原超感動
來到日本大阪勝尾寺參拜，不少人會買達摩求好運，不過近期有台灣遊客目睹一名疑似中國籍的女子，她無視親友勸阻，越過圍籬破壞地面上用達摩拼成的TW文字和台灣圖案，影片曝光讓不少網友炸鍋，今（1）天有不少熱心台視新聞網 ・ 19 小時前
美而快創辦人痛扁司機！才驗完傷走出醫院又被打 檢諭知百萬交保
廖承豪與助理於11月17日晚間，在搭計程車至復興南路準備下車時，臨時要求司機再將其載往別處，不過由於林姓司機後面還有訂單需要處理，於是婉拒，孰料雙方卻因而發生口角，廖承豪和助理因為一時情緒失控，竟當場毆打司機，司機也選擇報警。警方到案以後，將3人帶回派出所做筆...CTWANT ・ 3 小時前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 20 小時前