太平山遊樂區聯外道路邊坡坍塌 預計午後搶通

民進黨內有「漂亮寶貝」之稱的原住民立委陳瑩，將代表民進黨投入2026年台東縣長選舉，熟知她的人，都知道她擁有美國伊利諾州大學，鋼琴和大鍵琴雙碩士，但是為了服務更多的人，毅然決然棄音樂投入政壇。陳瑩接受「三立新聞網」專訪時表示，她從來沒有想過要後悔，而因為具有音樂養成的政治性格，透過音樂訓練帶來的耐心及毅力，讓她更能注意到別人看不到的細節。

三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前