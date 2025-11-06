太平山遊樂區「聯外道路」今早坍方！採單線雙向通行

太平山國家森林遊樂區的聯外道路「宜專一線」8.5公里處今日上午坍方。 圖：翻攝自登山通報站臉書

[Newtalk新聞] 今(6)日上午7時許，通往宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的宜專一線8.5公里處發生土石坍方，大量碎石散落在地面，阻斷雙向交通。林業保育署宜蘭分署獲報前往搶修，目前採單線雙向通車。

太平山國家森林遊樂區的聯外道路「宜專一線」8.5公里處今日上午坍方，大量土石和樹枝由邊坡滾落，堆積在路面，一度阻礙雙向交通，所幸未造成人員傷亡。

林保署宜蘭分署表示，分署接獲消息後隨即派員前往搶通，截至目前為止，已清出一條車道，開放單線雙向通行，不會影響遊客上山或進入太平山遊樂園區。因此，今天太平山遊樂園區將正常開園。

此外，宜蘭分署提醒，受東北季風影響，宜蘭山區仍有短暫陣雨，加上前段時間連日大雨，土壤含水量已達飽和，土質不穩，山區易發生落石、坍方或土石流等豪雨後常發生的災害，欲上山的遊客須特別留意天氣預報。

