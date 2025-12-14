太平山遊樂區15日恢復開園！宜專一線8.5K處持續修復邊坡 交管放行時段公布

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區宜專一線8.5K處，日前因上邊坡持續發生坍方正在進行搶修並休園，如今鋼軌樁及防護網裝設均已作業完成，林業及自然保育署宜蘭分署表示，園區將在明（15）日上午7點半恢復開園，後續仍會繼續強化坡面工程，因此會實施交管，將採上午8點到下午5點每整點放行10分鐘。

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區宜專一線8.5K處，日前因上邊坡持續發生坍方正在進行搶修並休園。（圖／太平山國家森林遊樂區 臉書粉專）

宜蘭分署表示，考量近期8.5K邊坡仍不穩定，後續將辦理強化坡面工程，而基於安全考量，明日起至本月31日將實施交通管制。採取方式為每日上午8時至17時間、每整點放行10分鐘；園區開園時間則暫時調整成上午7點半，不分平假日。

如今迎來鋼軌樁及防護網裝設作業完成，林業及自然保育署宜蘭分署表示，園區將在明（15）日上午7點半恢復開園。（圖／太平山國家森林遊樂區 臉書粉專）

宜蘭分署提醒，交通管制點宜專一線8.5K處位於太平山國家森林遊樂區入口售票站、中間及鳩之澤溫泉區後面，若遊客要前往白嶺、見晴、太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖等據點，請注意整點放行10分鐘的管制措施。太平山相關訊息可上官網及FB粉專查詢，或是撥打園區售票站電話「03-9809619」。

