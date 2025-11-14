太平山道路崩塌 延至12時單線搶通恢復開園

鳳凰颱風過後，太平山遊樂區原訂十四日上八時起恢復開園，因遊樂區內道路「宜專一線」於凌晨發生上邊坡土石崩塌，造成交通雙向受阻，經搶修後，於中午單線搶通，恢復開園。（林業署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

鳳凰颱風過後，太平山遊樂區宣布十四日上八時起恢復開園，因遊樂區內道路「宜專一線」十四日凌晨發生上邊坡土石崩塌，造成交通雙向受阻，經工作人員搶災，已於中午十二時單線搶通，恢復開園。另十五日開園時間將延至上午六時，亦請遊客注意。

林業署宜蘭分署表示，太平山遊樂區內道路「宜專一線」八點五公里處，十四日凌晨，發生上邊坡土石崩塌，造成交通雙向受阻，經工作人員搶災，已於中午十二時單線搶通，恢復開園。為利旅遊安全，「宜專一線」八點五處將進行單線雙向管制，請遊客配合現場號誌、工作人員指揮，以維通行安全，另十五日開園時間將延至上午六時，亦請遊客注意。此外，鳩之澤大眾池SAP及裸湯區因管線維護作業，十四日暫停服務不提供使用，造成不便敬請見諒。