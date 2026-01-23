太平山鎮安宮神櫃發現巨型檜木棟札 建築群「身分證」重見天日

太平山建築群「身分證」重見天日，巨型檜木棟札記載１１棟建築之一的所定宿泊所。（林業署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭太平山鎮安宮座落於海拔一千九百五十公尺，為宜蘭縣內海拔最高的廟宇。林業署宜蘭分署於二０二四年紀念羅東林場成立一百週年舉辦系列活動，員工徐俊聖整理太平山鎮安宮環境時，堆放老舊神明衣帽與金爐之櫃體內，意外發現一件保存完整的日治時期檜木棟札。上面記載九十年前起造的十一棟建築群，成為考證園區林業建築重要史料。

這件檜木棟札高度棟札高一百八十三公分、寬三十九公分、厚三點二公分，屬臺灣現存案例中相當少見的巨幅規格。經初步判讀與考證，棟札設立年代為西元一九三七年（昭和十二年），為日治時期太平山林業建築的重要實物史料，對於調研太平山林業空間發展脈絡具有關鍵歷史意義。檜木棟札約總統府中央塔棟札的二倍，是國內現有案例中相當罕見的巨幅規格。為妥善保存與展示該件文物，宜蘭分署特別邀請知名策展人薛宏彬製作檜木玻璃展示櫃，並將棟札安置於歷史建築「太平山俱樂部」內陳列。

棟札為日本傳統建築於上棟（上梁）儀式中所設立的紀錄木牌，屬於建築的重要歷史記載物件，常被視為建築的「身分證」。其通常於安置大梁並舉行「大棟祭」時設置，為日治時期公共建築的重要典禮，性質相當於臺灣傳統的上梁儀式。儀式完成後，棟札即固定留存於建築主體結構的大梁下方。

棟札上詳列現今太平山莊一帶，即早年太平山林場起造的十一棟建築明細，包括廳舍、倉庫、乙種官舍、丙種官舍、獨身官舍、修理工場、機關庫、火藥貯藏庫、所定宿泊所（招待所），另有太平山派出所主任等主要人員名單。園區現有的原太平山俱樂部，即為棟札所載十一棟建築之一的所定宿泊所。