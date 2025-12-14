太平山開園時間調整為七點半

太平山國家森林遊樂區內宜專一線八點五K處近期上邊坡持續發生坍方，林業保育署宜蘭分署雖進行二階段之整治作業，第一階段已配合園區局部休園於十二月十一-十四日完成鋼軌樁及防護網增設加固崩塌面坡腳，恢復單線雙向通車，惟為接續第二階段進行風化土層崩塌面施作噴凝土型框加強坡面束制工程，考量行車安全及工程施作所需安全周轉空間，該路段每日八點至十七點間整點放行十分鐘；另外自即日起園區開園時間不分平假日暫時調整為七點半，原平日六點，假日四點。

太平山相關訊息請民眾可上官方網站及FB粉專查詢，宜蘭分署持續性更新最新交通資訊。園區入口售票站洽詢電話○三-九八○九六一九。 為進行坡面整治作業，交通管制點宜專一線八點五K係位於太平山國家森林遊樂區入口售票站、中間及鳩之澤溫泉區之後面，因此園方提醒遊客，若欲在上行前往白嶺、見晴、太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖等據點，請注意有整點放行十分鐘之管制措施。