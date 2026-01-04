太平山雪停木棧板仍結霜 遊客上山一睹銀白世界

宜蘭縣 / 綜合報導

強烈大陸冷氣團今(4)日減弱，白天氣溫回升，宜蘭太平山今天早上出現攝氏0度低溫，雖然雪已停了，但木棧板結滿白霜，遊客們還是玩得不亦樂乎。但氣象 署 預報，另一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫也會因此溜滑梯，下週二6日開始北部低溫恐跌破10度，提醒民眾提早做好保暖準備。

太陽高高掛，但在山上還是冷颼颼，小朋友蹲在地上，看到結霜的木棧板，好奇地摸一摸，而其他人走起路來小心翼翼，就怕會不小心滑倒，這是在宜蘭太平山莊，雖然溫度只有0度，但雪已經停了，只剩下殘存的雪霜，雖然追雪沒成功還是玩得不亦樂乎，氣象署也提醒，想出遊得把握明(4)日好天氣。

廣告 廣告

中央氣象署預報員曾昭誠說：「明天會有另外一波大陸冷氣團強烈大陸冷氣團南下，所以各地的溫度又會再一次的轉冷，禮拜二開始一直到禮拜三禮拜四一直到禮拜五清晨，受到強烈大陸冷氣團影響還有輻射冷卻的影響，後期這段時間可能各地的氣溫，在清晨都可能出現10度上下或者是更低的一個氣溫。」

提醒注意保暖，尤其是寶寶幼童，小寶寶全身包緊緊，一層不夠再加一層，有一種冷叫阿嬤覺得冷，長輩常擔心孩子穿得不夠暖，但醫師示警，很多人習慣摸手腳，但這其實是錯誤的，小孩末梢循環差，四肢冰冷是正常，正確方式要摸後頸或者上背部，若溫熱乾燥代表剛剛好，若有濕氣黏膩感，就代表穿太多了，容易發生皮膚問題。

中央氣象署預報員曾昭誠說：「在這一波降雪的機率，可能在迎風面會有一些結冰的一個狀況或者是霧淞，但是降雪的機率在這一段冷氣團來講，相對來說是比較偏低一些些。」另一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫也會因此溜滑梯，不排除入冬後首波寒流，在本週影響台灣，提醒民眾把握時間做好保暖準備。

原始連結







更多華視新聞報導

宜蘭太平山降到4度結霜一片 銀白美景吸引遊客

太平山回溫降雨！ 鳩之澤溫泉.蹦蹦車站仍湧人潮

宜蘭挖到疑似古船 縣府初判為漂流木

