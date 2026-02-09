太平山霧淞美翻！氣溫下探零下1度 園區一片雪白

太平山霧淞。（圖／東森新聞）





太平山國家森林遊樂區今（9）日持續受低溫影響，清晨約6時山區氣溫下探至零下1度，不過因水氣不足，並未出現降雪或冰霰現象，園區內一片雪白，猶如進入冰雪世界，林木枝條間可見霧淞景象。

太平山官方粉專也同步發布最新路況與天氣資訊指出，今日天候為陰天，氣溫約介於零下1度至0度之間，目前太平山莊一帶未下雪，樹上仍殘留部分霧淞；園區道路未出現積雪或結冰情形，車輛上山暫時不需加掛雪鏈。

園區提醒，雖然道路狀況尚可，但因低溫與潮濕影響，部分路面與步道仍偏濕滑，民眾行走時務必小心、車輛請放慢速度行駛，並做好保暖措施，建議穿著防水外套與防滑鞋，以確保行程安全與舒適。

廣告 廣告

太平山霧淞。（圖／東森新聞）

太平山霧淞。（圖／東森新聞）

太平山霧淞。（圖／東森新聞）

太平山霧淞。（圖／東森新聞）

更多東森新聞報導

寒流＋輻射冷卻「到周一晨」最冷北部探5度

寒流報到！ 遊客上山追雪 太平山下「冰霰」

寒流發威！太平山下冰霰了 遊客興奮搶拍

