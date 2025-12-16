太平山驚現30米深天坑 道路復建3／3起封閉 僅開放1區

今年4月底因豪雨導致路基嚴重流失，外側車道路面塌陷長達15公尺、深近30公尺，宛如10層樓高的巨大「天坑」，畫面怵目驚心。（林業及自然保育署宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區宜專一線聯外道路7公里處，今年4月底因豪雨導致路基嚴重流失，外側車道路面塌陷長達15公尺、深近30公尺，宛如10層樓高的巨大「天坑」，畫面怵目驚心。林業及自然保育署宜蘭分署為提升道路安全，將啟動第2階段復建工程，明年3月3日至4月30日施工期間道路須全面封閉，太平山遊樂區將局部休園約2個月，僅開放鳩之澤溫泉區。

今年4月30日，宜專一線7K路段在連日豪雨沖刷下發生嚴重路基流失，外側車道路面瞬間塌陷，崩塌深度逼近30公尺，站在路旁向下望去，宛如出現一個巨大天坑。所幸事發第一時間即封閉管制，未造成人員傷亡，宜蘭分署隨即投入搶修，並於5月7日完成第一階段搶通作業，維持單線雙向通行至今。

宜蘭分署指出，宜專一線7K為太平山入口售票站通往鳩之澤溫泉區後的重要路段，考量長期通行安全，分署與專業團隊及專家學者合作完成第二階段路基復建工程設計，並已於今年11月完成招標，復建工程將以恢復雙線通行為目標，整體工期約一年。

其中，前期工程須於明年3月3日至4月30日施作鋼軌微型樁，大型機具將長時間進駐施工現場，考量施工安全與作業空間，該路段必須全面封閉，因此太平山國家森林遊樂區將配合實施局部休園。休園期間，中間、白嶺、見晴、太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖等據點及周邊步道均暫停開放，僅開放鳩之澤溫泉區。

宜蘭分署表示，局部休園期間每日開園時間調整為上午8點，入園門票及停車費一律以原收費5折計算，國光客運班車也僅行駛至鳩之澤溫泉區。相關開園及交通資訊，將持續於太平山官方網站與粉絲專頁更新，提醒民眾行前留意最新公告，以免白跑一趟。如需進一步詢問，可電洽太平山服務站（03-9809805）或入口售票站（03-9809619）。

