太平山黃金森林 山毛櫸大爆發

宜蘭太平山國家森林遊樂區16日終於放晴，山毛櫸步道在陽光照射下閃閃發光，讓遊客宛如走進一片金碧輝煌的「黃金森林」，目前黃葉率已高達80％，正是最美觀賞時刻。

全長3.8公里的山毛櫸步道走到末段，可以眺望1100公頃的壯闊純林，生態學者指出，進入深秋日照漸短、氣溫下降，葉片中的葉綠素逐漸退去，隱藏在葉片中的類胡蘿蔔素便呈現出金黃色系，因此漫步山林其間彷彿置身浪漫的金色雪景。

不少攝影愛好者在晨間湧進山毛櫸步道，只為捕捉陽光灑落樹梢、穿過金黃葉片的瞬間，以及拍下逆光透出細緻葉脈、枝影交錯極具光線層次的畫面，也有人選擇蹲低角度，讓鋪滿地面的落葉成為主角，利用廣角視野呈現步道的延伸感，用相片記錄下太平山一整年當中最浪漫的季節。

1名專程從台中來太平山觀光的旅客說，太平山的黃金森林就像1年只上映1次的電影，錯過就得再等1年，原本想說鳳凰颱風過後，可能會掃光樹葉，破壞整個美景，幸好落葉沒有想像的多，反而讓森林呈現新樣貌，「對喜愛攝影的我來說是完全不同的題材」。

不過，林業及自然保育署宜蘭分署育樂科長林志雄提醒，最近宜蘭多雨，步道多處路段依舊溼滑泥濘，上山旅客務必備妥雨具、雨鞋、登山杖及保暖衣物，以免興奮追楓卻發生意外。

此外，通往太平山的聯外道路「宜專一線」8.5K在14日清晨發生邊坡崩塌，一度雙向不通，雖已在當天中午搶通，但目前仍採單線雙向管制，提醒駕駛務必減速並配合現場指揮。園方公告17日起開園時間平日早上6時開園、假日早上4時開園，另鳩之澤大眾池SPA與裸湯已完成維護，自17日起可正常使用。