太平山「宜專一線」落石！清完又崩了 雙向交通中斷
太平山國家森林遊樂區的「宜專一線」8.5公里處今上午7時許，邊坡出現落石，導致雙向交通中斷。公路單位雖緊急搶修，原已清理完成，預計上午10時恢復通行，但土石仍持續崩落，預計中午過後才會恢復通行。
更多太報報導
布魯斯威利後事安排曝光！死後捐出大腦 醫：非常偉大
台南警接獲交通違規檢舉...登愣！竟是自己家人 罰單照開下去
高鐵大誤點！多班次突然急停、卡隧道逾20分鐘 官方曝原因
其他人也在看
五股交流道變更順暢了?!改善工程真的有用嗎？鄭捷表示：早該這麼做了！feat.Hyundai Custin 2.0T
全台最塞交流道之一的五股交流道，目前改善工程已經完成的差不多了，所以我們決定來實際走訪看看，路線會不會變得更複雜，塞車狀況會不會變得更順暢，而且路線會一直行駛林口長上坡，因此這次我們借來了Hyundai Custin 2.0T，236匹/36.0公斤米的動力數據，是否會讓這趟旅程輕鬆許多呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 16 小時前
Yamaha Jog E只賣3.2萬！搭Honda換電技術上路
面對日本即將在2025年11月上路的50c.c.以下輕便摩托車新排放法規，Yamaha近日正式釋出旗下全新電動輕便車款Jog E資訊，並確認將於2025年12月22日起，在東京與大阪兩地率先上市。作為一級輕便摩托車（相當於台灣50c.c.以下輕型機車），Jog E的推出可說是Yamaha為應對新環境法規所採取的應對措施。地球黃金線 ・ 1 天前
獨／國道輾掉落物砸後車！貨車駕駛遭求償13萬 喊冤「沒過失」
國道行車意外頻傳！一名貨車駕駛在國一重慶匝道口輾過不明物體，導致後方轎車遭砸中，修車費高達13萬多元，讓他感到相當冤枉。法扶律師蕭仁杰指出，「碾壓掉落物的柯先生應該沒有任何肇事責任」，應由警方查明掉落物是哪輛車所掉落的，該車駕駛才需負責。然而，事隔兩年，柯先生竟收到保險公司的民事求償傳票，讓他難以接受！這起事件凸顯國道行車安全隱憂，及責任認定的複雜法律問題。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
車市重磅！Mazda經銷商收攤 太古集團證實分手
馬自達（MAZDA）在台經銷商太古標達1日無預警發布訊息，旗下內湖、土城所將營運至今年年底。台灣馬自達隨後證實，雙方合作畫下句點。消息一出立即在部分社群、社團平台引發熱議。中時新聞網 ・ 3 小時前
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張EBC東森新聞 ・ 21 小時前
獨家／泡水車怎賠？ 市價認定影響「殘值」 5年車「法院折舊」超高
獨家／泡水車怎賠？ 市價認定影響「殘值」 5年車「法院折舊」超高EBC東森新聞 ・ 16 小時前
Suzuki Taiwan 推 Swift 20 週年優購專案！
SUZUKI自2004年啟動世界車計畫，將研發視野從日本市場拓展至全球，始終專注於小型車級距，持續深耕、精進。2005年，SUZUKI推出首款「世界戰略車」SWIFT，以近乎全球同步的姿態登陸台灣。經過四個世代的演進，SWIFT憑藉貼心的產品設計、優異的使用品質，深受台灣消費者喜愛。現行SWIFT更以一級能耗效率認證、1,197c.c.牌照稅與燃料費率的節能優勢，以及輕油電的暢快駕馭特性，持續穩居暢銷車款行列。2GameSome ・ 18 小時前
【試駕】一座展間要破億？有星巴克喝當然來這裡借Kia!feat.Kia Ceed Sportwagon
Kia全新南港展間由原廠直營、1600坪、造價上億、木質調裝潢、一樓9台新車展示、VIP 商談室、電動車專屬展區、二樓原廠中古車專區、1 & 2 樓新車及中古車交車室、1 & 2 樓服務廠共14個維修工位 & 1 天最多可維修 80 台車、電動車專屬維修工作區、電池整備中心與星巴克咖啡可以享用。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前
【標車幫幫忙】要買車先來看！美女業代教你這幾招，讓你買車更便宜！
【標車幫幫忙】要買車先來看！美女業代教你這幾招，讓你買車更便宜！SiCAR愛車酷 ・ 20 小時前
BMW 推新年式 7 系列，三編成 475 萬起！
BMW總代理汎德正式發表全新年式BMW 7系列豪華旗艦車款，分別為735i Pure Excellence、735i M Edition以及740i M Edition，建議售價475萬元起。2GameSome ・ 22 小時前
SUZUKI 12月份 全車系進化齊發：SWIFT 20周年感恩專案領銜，S-CROSS／VITARA／CARRY／Jimny 全面升級與限時優惠同步登場
SUZUKI 12月份 全車系進化齊發：SWIFT 20周年感恩專案領銜，S-CROSS／VITARA／CARRY／Jimny 全面升級與限時優惠同步登場SiCAR愛車酷 ・ 18 小時前
美式賣場"連環撞"! 肇事駕駛神情恍惚疑似毒駕
中部中心／黃毓倫、蔡枘埏 台中報導台中北屯一家美式賣場，週日下午四點多，發生轎車自撞，連續撞了三輛車跟一根柱子，造成停車場交通大混亂，警方到場發現，肇事駕駛神情恍惚，實施唾液毒品快篩，竟呈陽性反應，警方立刻移置車輛，也將肇事駕駛帶回，要進一步做尿液檢驗，確定是不是毒駕？！一輛銀色轎車開到停車場轉彎處，不但沒有停下，反而直直往前撞車，接著又倒車，撞向後方柱子，這還沒完，駕駛接著又猛踩油門，一連撞了兩台車。正值購物節，台中北屯這家賣場，購物人潮前仆後繼，停車場排隊等等等，這時候還發生車禍，肇事車輛前後都撞壞，讓民眾納悶，停車場車速這麼慢，到底是怎麼撞的啊？民眾：「應該是駕駛技術也不好吧，可能就是精神恍惚之類的吧，應該是會小心一點啦，因為畢竟這種，跟在這種車後面很危險，因為他會突然不知道，往前衝還是往後衝這樣子。」民眾：「都差不多10多（時速）而已吧，因為他保持10多，那表示他的個人問題。」購物節最後一天，賣場停車場發生車禍，一度造成交通大打結。（圖／民視新聞）不只肇事駕駛車輛撞壞，現場總共三輛車、一根柱子也被他撞上受損，受害駕駛超無奈，本來想趁購物節採購一番，沒想到竟挨撞，而警方到場還查出，肇事駕駛疑似涉及毒駕！台中第五分局松安副所長翁林翊：「李男73年次駕駛自小客車，連續擦撞3輛車輛，經員警到場發現李男精神恍惚，疑似施用毒品後駕車，經李男同意後實施唾液毒品快篩，呈陽性反應。」肇事駕駛開的銀色轎車前後都撞壞，唾液驗出毒品反應。（圖／民視新聞）雖然停車場不算道路範圍，但警方發現駕駛毒品唾液檢驗陽性，立刻依道交條例舉發，並且移置保管車輛，阻止肇事駕駛繼續危害他人。至於駕駛涉及毒品案件，將進一步做尿液檢驗，若還是驗出毒品反應，就會依刑法公共危險罪來移送！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：美式賣場「連環撞」！ 肇事駕駛神情恍惚一驗「毒品陽性」 更多民視新聞報導台中女深夜酒駕「烏龜翻」連2車翻覆倒路中 爬出車外狂吐畫面曝國道驚見男子「摔出車外」！後車S型急閃30秒片流出…台中警處理行糾意外揪出毒駕 南投加裝＂聲音照相＂擴大開罰民視影音 ・ 22 小時前
愛玩車／奧迪回應市場聲浪 實體方向盤按鍵將回歸
愛玩車／奧迪回應市場聲浪 實體方向盤按鍵將回歸EBC東森新聞 ・ 4 小時前
【二輪試駕】｜YAMAHA 勁戰七代 CYGNUS XR DX｜勁戰7代首次搭載155c.c.引擎！跟125c.c.差在哪？想買車該怎麼選擇，一次告訴你！
【二輪試駕】｜YAMAHA 勁戰七代 CYGNUS XR DX｜勁戰7代首次搭載155c.c.引擎！跟125c.c.差在哪？想買車該怎麼選擇，一次告訴你！SiCAR愛車酷 ・ 23 小時前
NISSAN全新一代ProPILOT先進駕駛輔助技術結合光達將在日本公共道路展開試運行
NISSAN本月啟動了下一代 ProPILOT先進駕駛輔助技術的試運行展示，該技術計劃於 日本2027 會計年度（2027年4月1日開始）在日本上市，一組由NISSAN Ariya 的純電動原型車所組成的一支車隊，將在東京市中心複雜的城市環境中展示了其可教人信賴的自動駕駛能力。汽車日報 ・ 11 小時前
輕鬆享受純電移動生活，來自更理想的Toyota bZ4X
提及電動車，在bZ4X之前，你或許不會想到Toyota。 但bZ4X改款後，對電動車興味盎然的你，注定不能忽視Toyota的存在！ 首先是因為震撼人心的訂價 放眼當今市場，128萬元預算可以買什麼車？ 於我們而言，bZ4X最重要的價值，便在告訴所有人，現在百萬出頭也能享有日本進口、全球級別的純電移動新體驗了！只需一般中型家庭休旅的預算，也在大多數購車者的計畫價位區間內，便可體驗電動車特有的爽快加速樂趣、尖端科技魅力、輕省行駛成本、低廉養護費用、紮實進口品質及淨零排放話題，值此電動車浪頭上，何樂而不為？ bZ4X百萬出頭即能享用日本進口、全球級別的純電移動新體驗。 當然也不只因為訂價 bZ4X只勝在訂價策略成功嗎？那顯然小覷了Toyota這間全球第一大車廠的功力，我們都知道最知名電動車品牌是Tesla，各家傳統車廠這些年總為其疲於奔命，就這部分Toyota卻很聰明的以逸待勞企圖後來居上，繳出的答案卷呢？正是這次改款後的bZ4X。 簡單說明bZ4X主要進化之處，首先全新高效能動力電池容量提升至74.7kWh，再加上更具效率的升級版e-Axle電驅系統，續航里程由改款前的626km進步至74Carture 車勢文化 ・ 22 小時前
全新年式BMW 7系列豪華旗艦 耀世登場
全新年式 BMW 7 系列豪華旗艦，以氣勢磅礡的飾光水箱護罩瞬間成為眾人目光焦點，柔和光影沿著立體車身輪廓流動，營造出行進間難以忽視的非凡存在感。視覺延伸至車側，全新分離式頭燈結合水晶鑲嵌設計與光型智慧變化的 LED 頭燈，交織出層次豐富的光影語彙，而獨具節奏感的「HEARTBEAT」方向燈，則為整體注入富含情感的科技美學，使氣場更顯沉穩而洗練。 車側線條以銳利的肩線，搭配經典 C 柱的 Hofmeister Kink 倒勾設計，勾勒出兼具優雅與氣宇非凡的車身姿態。車長 5,391 mm、車寬 1,950 mm，形塑出大器、穩健的旗艦比例。 全新年式BMW 7系列推出735i M Editio…CarFun玩車誌 ・ 19 小時前
新年式 BMW 7 系列採三車型 475 萬起發表上市！
BMW總代理汎德正式發表全新年式BMW 7系列豪華旗艦車款，分別為735i Pure Excellence、735i M Edition以及740i M Edition，建議售價475萬元起。GOCHOICE購車趣 ・ 21 小時前
絕版四驅純電休旅大降50萬只在SiCAR標車酷！Kia EV6 GT-line e-AWD增程版稀有上架
絕版四驅純電休旅大降50萬只在SiCAR標車酷！Kia EV6 GT-line e-AWD增程版稀有上架SiCAR愛車酷 ・ 20 小時前