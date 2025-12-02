太平山「宜專一線」落石！清完又崩了 雙向交通中斷

中部中心／黃毓倫、蔡枘埏 台中報導台中北屯一家美式賣場，週日下午四點多，發生轎車自撞，連續撞了三輛車跟一根柱子，造成停車場交通大混亂，警方到場發現，肇事駕駛神情恍惚，實施唾液毒品快篩，竟呈陽性反應，警方立刻移置車輛，也將肇事駕駛帶回，要進一步做尿液檢驗，確定是不是毒駕？！一輛銀色轎車開到停車場轉彎處，不但沒有停下，反而直直往前撞車，接著又倒車，撞向後方柱子，這還沒完，駕駛接著又猛踩油門，一連撞了兩台車。正值購物節，台中北屯這家賣場，購物人潮前仆後繼，停車場排隊等等等，這時候還發生車禍，肇事車輛前後都撞壞，讓民眾納悶，停車場車速這麼慢，到底是怎麼撞的啊？民眾：「應該是駕駛技術也不好吧，可能就是精神恍惚之類的吧，應該是會小心一點啦，因為畢竟這種，跟在這種車後面很危險，因為他會突然不知道，往前衝還是往後衝這樣子。」民眾：「都差不多10多（時速）而已吧，因為他保持10多，那表示他的個人問題。」購物節最後一天，賣場停車場發生車禍，一度造成交通大打結。（圖／民視新聞）不只肇事駕駛車輛撞壞，現場總共三輛車、一根柱子也被他撞上受損，受害駕駛超無奈，本來想趁購物節採購一番，沒想到竟挨撞，而警方到場還查出，肇事駕駛疑似涉及毒駕！台中第五分局松安副所長翁林翊：「李男73年次駕駛自小客車，連續擦撞3輛車輛，經員警到場發現李男精神恍惚，疑似施用毒品後駕車，經李男同意後實施唾液毒品快篩，呈陽性反應。」肇事駕駛開的銀色轎車前後都撞壞，唾液驗出毒品反應。（圖／民視新聞）雖然停車場不算道路範圍，但警方發現駕駛毒品唾液檢驗陽性，立刻依道交條例舉發，並且移置保管車輛，阻止肇事駕駛繼續危害他人。至於駕駛涉及毒品案件，將進一步做尿液檢驗，若還是驗出毒品反應，就會依刑法公共危險罪來移送！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：美式賣場「連環撞」！ 肇事駕駛神情恍惚一驗「毒品陽性」 更多民視新聞報導台中女深夜酒駕「烏龜翻」連2車翻覆倒路中 爬出車外狂吐畫面曝國道驚見男子「摔出車外」！後車S型急閃30秒片流出…台中警處理行糾意外揪出毒駕 南投加裝＂聲音照相＂擴大開罰

民視影音 ・ 22 小時前