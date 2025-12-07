太平山「宜專一線」邊坡崩塌、雙向道路中斷 預計下午恢復單線通行

太平山宜專一線8.5K處今（7）日清晨發生邊坡崩塌，山坡碎石落下，厚厚一層大小不一的石塊覆蓋路面，造成道路雙向無法通行。相關單位已於上午7時進場搶修，但現場仍有零星落石掉落，預估要到下午2時才能恢復單線通行。

根據統計，目前太平山共有住宿遊客131人、員工65人，待道路搶通後，將優先安排需要先行下山的遊客離開。

山坡落石覆蓋路面，雙向皆無法通行。圖／台視新聞

宜蘭／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

