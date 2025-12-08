太平山９日起至年底開園調整為８時 宜專路半點放行十分鐘

太平山遊樂區內宜專一線八點五公里處崩塌坡面又有危木傾倒。（林業署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區內宜專一線八點五公里處七日發生坍方，雖搶修完成，恢復單線雙向通車，八日晨巡發現崩塌坡面有危木，恐有傾倒至路面之虞，考量行車安全，林業署宜蘭分署進行緊急處理，該路段暫時雙向封閉及管制。宜蘭分署公布自九日至三十一日將採取每小時間之半點時放行十分鐘；另開園時間九日至三十一日間不論平假日調整為每日八時。

林業署宜蘭分署為了行車遊憩安全，「宜專一線８．５Ｋ」處自九日起至三十一日間，每日八時至十七點間於每小時間之半點時放行十分鐘；另開園時間九日至三十一日間不論平假日調整為每日八時。（宜蘭分署提供）

宜專一線八點五公里處於七日清晨四時許發生坍方，崩落於道路之土方高度約二公尺，造成長約四十公尺路段受影響，宜蘭分署隨即啟動封閉措施，同日下午二時搶通，滯留山莊的一百三十一名遊客由工作人員戒護下山。

宜蘭分署表示，宜專一線八點五公里處雖然恢復單線雙向通車，惟考量近期該路段邊坡仍不穩定，為了行車遊憩安全，「宜專一線８．５Ｋ」處自九日起至三十一日間，每日八時至十七點間於每小時間之半點時放行十分鐘；另開園時間九日至三十一日間不論平假日調整為每日八時。