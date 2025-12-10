太平山「羌仔虎」黃喉貂猛追大五倍山羌 真實獵殺畫面全被拍

一隻黃喉貂緊咬不放追逐山羌的獵殺過程，體型相差五倍的「獵與被獵」現場。（林業及自然保育署宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區再現野性自然的驚心一幕，外表討喜、毛色鮮亮的黃喉貂，其實是山林間頂尖掠食者。日前園區工作人員意外拍到一隻黃喉貂緊咬不放追逐山羌的獵殺過程，體型相差五倍的「獵與被獵」現場，震撼呈現物競天擇的殘酷真實。

黃喉貂外型修長、毛色金黃，眼神靈動，看似萌度百分百，但其性情凶悍，被稱為「羌仔虎」，甚至常組隊狩獵山羌。太平山此次目擊到的畫面中，黃喉貂單兵行動，卻仍展現驚人力量與狩獵技巧，躍出牠作為山林強悍獵手的真面目。

太平山遊樂區經理阮名揚今（10日）指出，昨日因蹦蹦車停駛保養，工作人員黃清漢等人巡視鐵道時，在距離太平山車站約1公里處，突然看見一隻山羌在鐵軌上驚慌奔逃，緊接著一隻黃喉貂如影隨形，步步逼近。追逐期間，黃喉貂多次伸出前腳想將山羌撲倒，但山羌靈巧閃躲，使牠一時無法得手。

然而山羌體力迅速下滑，奔跑數十公尺後鑽進軌道旁草叢，試圖尋求掩護，就在這瞬間，黃喉貂猛力撲入草叢，一口咬住山羌頸部，獵殺瞬間被完整記錄；黃清漢回憶時忍不住感嘆：「這就是大自然，山羌最後仍逃不過命運。」

阮名揚表示，太平山的生態復育成果顯著，園區時常能見到山羌、黃喉貂等野生動物的蹤跡。他也再次提醒遊客，入園遇見野生動物時務必遵守「不干擾、不接觸、不餵食」三不原則，共同維護自然生態的平衡與安全。

