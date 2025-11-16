太平山「黃金森林」美爆！山毛櫸黃葉率飆破8成

道在陽光照射下閃閃發光，宛如走進一片金碧輝煌的「黃金森林」。（林業及自然保育署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

道在陽光照射下閃閃發光，宛如走進一片金碧輝煌的「黃金森林」。（吳佩蓉攝）

道在陽光照射下閃閃發光，宛如走進一片金碧輝煌的「黃金森林」。（吳佩蓉攝）

宜蘭太平山國家森林遊樂區今（16日）終於放晴！山毛櫸步道在陽光照射下閃閃發光，宛如走進一片金碧輝煌的「黃金森林」，目前黃葉率已高達 80％，正是最美賞秋時刻。

全長3.8公里的山毛櫸步道到了末段，可以眺望多達 1100公頃 的壯闊純林，秋天的樹葉逐步轉黃、飄落，現在落葉率約五成，漫步其間彷彿置身浪漫的金色雪景。

不過，林業及自然保育署宜蘭分署育樂科長林志雄提醒，最近宜蘭多雨，步道多處路段依舊濕滑泥濘，上山旅客務必備妥雨具、雨鞋、登山杖及保暖衣物，以免興奮追楓卻發生意外。

此外，通往太平山的聯外道路「宜專一線」8.5K在14日清晨發生邊坡崩塌，一度雙向不通，雖然已在中午搶通，但目前仍採單線雙向管制，提醒駕駛務必減速並配合現場指揮。

園方也公告，11月15日開園時間延至早上6點，請遊客留意行程調整。另鳩之澤大眾池 SPA 與裸湯因管線維護，14日暫停服務一天，造成不便敬請見諒。

