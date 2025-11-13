太平山14日8時恢復開園 龜山島續封島１天

鳳凰颱風過後，太平山遊樂區１４日恢復開園；龜山島則續封島１天。（林業署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

鳳凰颱風過後，太平山國家森林遊樂區經現場勘查及進行區內環境與各項設施巡視整備，將於十四日上八時起恢復開園，當日蹦蹦車第一班次九時三十分行駛，原太平山俱樂部第一場導覽為九時五十分。龜山島十四日續封島一天。

林業署宜蘭分署提醒區內各場域管制開放狀態如後：一、宜專一線七公里維持單線雙向通行（紅綠燈管制）；二、見晴懷古步道局部開放至七百五十公尺；三、茂興懷舊步道局部開放（主線封閉、開放上下環線）；四、翠峰湖環山步道局部開放（步道西口→一點一公里景觀平臺、步道東口→三點六公里觀湖平臺）；五、五、鳩之澤家庭湯屋、餐廳暫停營業；六、鳩之澤自然步道、鎮安宮及太平詩路東側步道暫停開放。

東北角管理處表示，十四日持續受東北季風影響，臺灣東北部沿海浪高仍有二米以上大浪，旅遊景區龜山島基於離島臨時碼頭靠泊及船舶航行海域等安全考量，十四日續封島一天。