太平山15日起7點半開園 交管整點放行10分鐘

太平山國家公園，路段每日上午8點至17點，將實施交管。（圖／東森新聞）





天氣冷颼颼，全台降溫有感，今天（14）一早就有不少遊客到宜蘭礁溪泡湯，也有不少人順道品嚐附近的三星蔥特色美食。不過先前因聯外道路宜專一線邊坡坍方而休園的太平山國家公園，將從15日上午7點半恢復開園，但提醒民眾路段每日上午8點至17點，將實施交管，每個整點僅放行10分鐘。

太平山上，14號一早只有4度低溫，山林間套上仙氣濾鏡，但遊客無法上山感受冬季浪漫。

因為日前太平山宜專一線發生邊坡坍方 ，林保署連日施工搶修。不過好消息是，鋼軌樁及防護網施工完成，15號早上7:30點恢復開園，到今年底每天早上8點到下午五點，都會在整點放行10分鐘。想要前往白嶺見晴，太平山莊蹦蹦車、翠峰湖等景點的遊客，都得留意交通管制。

廣告 廣告

山腳下的清水地熱，假日好天氣 湧入不少人潮，因此也從中午12點開始，啟動停車場管制，只能一進一出，避免交通大打結。

這幾天受到大陸冷氣團影響，不少人選擇來到鳩之澤溫泉，泡泡暖呼呼的溫泉水，瞬間暖到心裡。不少人都在溫泉裡，泡得很舒服，這邊是碳酸氫鈉泉，而且這個水看起來藍藍的感覺，真的是很溫暖。

如果不想開車開太久，也可以選擇到礁溪鄉湯圍溝溫泉公園。

泡溫泉民眾：「在宜蘭礁溪這邊，從各地過來泡澡的泡腳的都很棒。」

除了泡湯之外，來到宜蘭必不可少的，當然就是要大嗑三星蔥料理，煎的金黃酥脆大口咬下。如果這樣還不夠，可以再來碗飄香30多年，料多澎派的八寶冬粉。

顧客：「冷冷的來吃這個，因為之前夏天來，吃完就滿身大汗。」

吃飽喝足，暖胃又暖心，還是要提醒前往遊玩的民眾 ，務必留意官網資訊和即時路況，避免撲空。

更多東森新聞報導

天冷瘋泡湯！「湯圍溝」湧人潮 遊客頂寒風泡腳暖身

24歲警遭撞重傷 分局長說明案情真情流露...哽咽哭了

宜蘭24歲警傷勢曝光 警方揭休假轉出勤原因

