太平山15日起7點半開園 交管整點放行10分鐘
天氣冷颼颼，全台降溫有感，今天（14）一早就有不少遊客到宜蘭礁溪泡湯，也有不少人順道品嚐附近的三星蔥特色美食。不過先前因聯外道路宜專一線邊坡坍方而休園的太平山國家公園，將從15日上午7點半恢復開園，但提醒民眾路段每日上午8點至17點，將實施交管，每個整點僅放行10分鐘。
太平山上，14號一早只有4度低溫，山林間套上仙氣濾鏡，但遊客無法上山感受冬季浪漫。
因為日前太平山宜專一線發生邊坡坍方 ，林保署連日施工搶修。不過好消息是，鋼軌樁及防護網施工完成，15號早上7:30點恢復開園，到今年底每天早上8點到下午五點，都會在整點放行10分鐘。想要前往白嶺見晴，太平山莊蹦蹦車、翠峰湖等景點的遊客，都得留意交通管制。
山腳下的清水地熱，假日好天氣 湧入不少人潮，因此也從中午12點開始，啟動停車場管制，只能一進一出，避免交通大打結。
這幾天受到大陸冷氣團影響，不少人選擇來到鳩之澤溫泉，泡泡暖呼呼的溫泉水，瞬間暖到心裡。不少人都在溫泉裡，泡得很舒服，這邊是碳酸氫鈉泉，而且這個水看起來藍藍的感覺，真的是很溫暖。
如果不想開車開太久，也可以選擇到礁溪鄉湯圍溝溫泉公園。
泡溫泉民眾：「在宜蘭礁溪這邊，從各地過來泡澡的泡腳的都很棒。」
除了泡湯之外，來到宜蘭必不可少的，當然就是要大嗑三星蔥料理，煎的金黃酥脆大口咬下。如果這樣還不夠，可以再來碗飄香30多年，料多澎派的八寶冬粉。
顧客：「冷冷的來吃這個，因為之前夏天來，吃完就滿身大汗。」
吃飽喝足，暖胃又暖心，還是要提醒前往遊玩的民眾 ，務必留意官網資訊和即時路況，避免撲空。
更多東森新聞報導
天冷瘋泡湯！「湯圍溝」湧人潮 遊客頂寒風泡腳暖身
24歲警遭撞重傷 分局長說明案情真情流露...哽咽哭了
宜蘭24歲警傷勢曝光 警方揭休假轉出勤原因
其他人也在看
〈中華旅遊〉武陵三日遊 賞櫻盛宴
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
布袋濕地公園升級 打造賞鳥與生態教育新亮點
面積逾千公頃的嘉義縣布袋濕地生態園區，這幾年經台灣國際觀鳥馬拉松打響名號，已經是國際級重要生態濕地。因應愈來愈多的遊客，雲嘉南濱海國家風景區管理處（下簡稱雲管處）在濕地公園打造科普解說及遊憩空間，讓一般遊客可以秒追隨專業人士輕鬆賞鳥。雲管處長徐振能指出，布袋濕地生態園區為原南布袋濕地，位於布袋鎮市區自由時報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
知本溫泉多數遊客當天來回 業者盼政府加強觀光行銷
全台氣溫下降，吸引不少民眾趁著假日到溫泉區泡湯。不過，台東知本溫泉區上個月一度傳出疑似水位降低，溫泉水減少，但現在已經恢復，一早就有不少南部遊客前往泡湯，不過泡完湯就搭車離去、留不住人潮。業者希望，縣府能帶頭辦活動，營造過去「溫泉祭」榮景，提振台東縣冬季溫泉觀光熱潮。公視新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
北京初雪週末景區遊客如織 旅遊亂象致骨折患者增多
（中央社記者呂佳蓉北京14日電）北京在12日迎來今年冬天的首場初雪，各個景區擠滿追雪的遊客。但是，與此同時旅遊亂象明顯增加，降雪造成地面濕滑，各醫院骨科出現接診高峰，當中以年輕患者占大部分，多以外出拍雪不慎滑倒者居多。中央社 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 85
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 20
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 39
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 272
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 376
酸賴政府創造三輸局面！醫曝「反年改落敗」3原因：帶頭浪費錢卻要民眾省錢
國民黨立法院黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，於12日在立法院三讀通過，條文明定所得替代率不再遞減，並回溯至2023年。入口網站「Yahoo奇摩」於12月10日至14日進行相關議題網路投票，結果顯示有58.2%的網友贊成停砍；胸腔科醫師蘇一峰揶揄，民進黨政府再度寫下難堪的三輸局面。蘇一峰透過臉書引用投票結果，嘲......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 74
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 119
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 246
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 463
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 262
腸病毒重症警訊！毛加恩1歲女併發腦炎 夫妻倆沿街求救搶救成功
毛加恩14日透過社群發文回顧當時情況，表示最初是大兒子Noah先出現腸病毒症狀入院，不久後女兒Kyla也開始發燒。在就醫過程中，Kyla在咖啡廳進食時突然出現眼睛上吊、臉色發紫、身體癱軟等症狀，夫妻倆誤以為是食物噎住，緊急施以哈姆立克法並試圖清除口中食物，但無效。情急...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 4
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 14
MLB》天使沒賣大谷翔平虧慘了 美作家勸老虎別再冒險
老虎今年打出好成績，殺到美聯分區系列賽才敗給水手，他們的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）距離自由市場只剩下最後1季。與其讓史庫柏打完明年進入自由市場，美媒《The Athletic》作家鮑登（Jim Bowden）建議老虎選擇賣出史庫柏以交換大量資源。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
綠營台南、高雄近定調？黃暐瀚點名1人「出線機率高」 賴瑞隆恐被這人超車
藍綠白積極備戰即將到來的2026大選，民進黨的台南、高雄初選結果也即將出爐，《鋒燦傳媒》最新民調顯示，普遍被外界認為不受總統賴清德青睞的立委陳亭妃民調來到53.2%的支持度持續領先，大勝國民黨立委謝龍介28.2個百分點，而立委林俊憲雖然也以44.9%贏過謝龍介的30.9%，資深媒體人黃暐瀚指出，應是陳亭妃出線機率較高。黃暐瀚在《鄉民大學問》節目中表示，台南民......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 93