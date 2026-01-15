太平山2026春節旅遊攻略

太平山二O二六春節旅遊攻略。（林保署宜蘭分署提供）

宜蘭的太平山國家森林遊樂區是北台灣知名的景點，位於海拔三六五-二千公尺之間，是許多民眾選擇山林旅遊的最佳選擇之一。因應今年二O二六年春節假期，為了讓入園的遊客能有優質的生態旅遊體驗，林業及自然保育署宜蘭分署特別整理了二O二六年春節旅遊攻略，包含開休園時間、蹦蹦車營運班次、原太平山俱樂部導覽、車潮總量管制措施等資訊。

相關資訊查詢：太平山官網(http://tps.forest.gov.tw/)

太平山FB粉絲專頁(http://www.facebook.com/tps100.forest)

路線及據點簡版示意圖(https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/public/Data/f1764061005620.jpg）

台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)

[春節開休園時間]。太平山國家森林遊樂區依循往例，每年除夕2/16星期一為園區全年唯一公告之休園日，而前一日的小年夜2/15星期日將除舊布新大掃除，因此，小年夜2/15星期日上午七時三十分開園、中午十二時全區休園，至大年初一的2/17星期二上午八時才會開園。大年初二起不分平假日每日六時開園，下午八時休園。提醒民眾，因應小年夜提早休園，當日蹦蹦車之末班車為十時三十分、返程班次為十二時，原太平山俱樂部休館，太平山莊午餐時段不供餐，鳩之澤溫泉最後售票時間為十一時三十分，國光客運僅行駛至鳩之澤為止、返程提前於十二時由鳩之澤發車。

[蹦蹦車營運班次]。因應太平山國家森林遊樂區除夕休園一日，及小年夜園區除舊布新大掃除，蹦蹦車除夕當日停駛，小年夜之末班車為十時三十分、返程班次為十二時。大年初一配合園區八時開園，因此現場售票延至九時開始，首班車九時三十分、末班車下午二時三十分；大年初二起，則恢復七時現場開始售票，首班車七時三十分、末班車下午二時三十分。蹦蹦車每日僅有八班車次，車位有限，僅能現場購票，提醒民眾可上官網查詢售票情形。

[園區車輛動態管制量一千台]。太平山國家森林遊樂區不分平假日實施車輛動態總量管制措施，入園車輛上限為一千台。倘入園車輛達一千台之際，則不讓車輛入園，直至有車輛離園才會放行，以維持區內車輛在一千台內。而入園車輛數達八00台時，園區將開始透過如下管道進行預告：(1)前往太平山國家森林遊樂區途中的公路局六處電子看板；(2)警廣電台FM104.9；另外官網首頁也可關注入園車輛總數。連假期間，建議民眾可規劃及早入園，以避開八時-十二時之車潮高峰期，另提醒若屆時遇冬季強烈寒流來臨，區內據點，有下雪機會，林業及自然保育署宜蘭分署將啟動區內「宜專一線」及「翠峰景觀道路」雪期動態預警性管制措施，確保遊客用路安全。