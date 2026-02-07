「太平年」扮傳奇宰相馮道 董勇：心心念念想演的歷史劇
近期熱播的歷史劇「太平年」中，五代後晉至北宋初年的社會動蕩畫卷徐徐展開。而穿梭於這段歷史、串聯起各方勢力的關鍵人物，便是由演員董勇飾演的傳奇宰相馮道。歷仕四朝十帝，在虎狼環伺的亂世中屹立不倒，馮道的生平與選擇歷來眾說紛紜。董勇如何理解這個複雜的歷史人物？又如何將自己一貫的硬漢形象，轉化為一個垂垂老矣、深沉似海的文人宰相？
新京報報導，董勇受訪時一語道破角色內核，「他的台詞一直講的是春播秋收，講的是民生。這是最打動我的一點」。這不僅是馮道在劇本中的行動邏輯，也成為了董勇塑造這位亂世「鑰匙」人物的靈魂抓手。
從「重案六組」、「北平無戰事」到「繁花」，再到如今的「太平年」，董勇在不同的階段都能突破自己，給觀眾留下一個個印象深刻的角色。回首演藝生涯的來時路，他謙遜地將角色成功的絕大部分功勞歸於編劇與導演。
董勇與「太平年」的緣分，始於與導演楊磊的兩次默契合作。「第一次合作是「我們這十年之未來已來」，相當於臨時救火。」當時該劇在杭州拍攝，原定演員因身體原因臨時退出，距離開機僅剩一天，劇組找到了董勇。「我下午看本子，晚上見導演。」
董勇回憶，當時看到戴黑框眼鏡的楊磊，竟覺得導演本人就很像科研人員，「我跟導演說，給我配一副和你一樣的眼鏡，我就演」。這次合作讓兩人建立信任的基礎。
拿到劇本後，董勇一口氣讀完，直呼驚艷：「我當時還問導演，這本子是不是一個老頭寫的？沒想到編劇才40多歲，能寫出這麼有厚重感的文字。」當楊磊詢問他想演哪個角色時，董勇毫不猶豫地選擇了馮道。董勇說，未知的角色對他有著很強的吸引力，馮道身上的複雜性，正是他最想挖掘的。
為了貼合馮道的文人氣質與亂世生存智慧，董勇在身形、神態、台詞上做了全方位的設計。以往多演硬漢角色的他，向來身姿挺拔，而馮道是一位上了年紀、行動遲緩的文人，「我想像中的馮道，是40歲裝成50歲、50歲裝成60歲的樣子。」董勇解釋，這種「顯老」不是真的衰老，而是亂世中的自保之道。
「太平年」的台詞文白相間，頗具古韻，這對演員是巨大的挑戰。董勇直言：「對我的挑戰巨大，但我巨喜歡，這就是我心目中心心念念一直想演的歷史劇。」他透露，為了這些台詞，他提前數月就開始熟悉準備。
從仗劍江湖的硬漢，到「裝睡」於朝堂的亂世宰相。「太平年」裡的馮道，不僅是對一個歷史人物的成功塑造，也是一位演員在漫長職業生涯中，與優秀的團隊相遇相知，並不斷向內探尋的生動註腳。
