《太平年》火爆刷屏，五代十國歷史劇憑什麼讓觀眾熬夜追？
文 / 戰臺烽
開年收視第一，熱度居高不下，網友自發刷屏安利、話題討論量持續攀升，甚至各行業專家都紛紛跨界評議……由華策歷時十年匠心打造的東方史詩《太平年》，在仙俠、宮鬥題材紮堆的市場中強勢突圍，成為年度毋庸置疑的現象級大劇。
這部聚焦五代十國歷史的《太平年》，讓觀眾甘願熬夜追更，引發全網狂贊，甚至還開啟了“考據式”追劇熱潮，是何原因？同步追劇之後，發現答案藏在網友熱議的題材亮點上，藏在劇情的名場面與鮮活人物中，更藏在跨越千年的情感共鳴裏。
題材破局：冷門歷史照進現實，和平命題引發共情
“原來唐宋之間還有這樣一段歷史！”“這才是真正的家國大義”“每天追劇不停歇，邊看電視，邊補五代十國的歷史課，收穫滿滿”……無論是追劇《太平年》時躍動的彈幕，還是主頁面的評論區刷屏，以及各自媒體平臺的圖文及視頻推薦，大家紛紛表示，被這段冷門歷史刷新認知，並紛紛求“加更”，追劇的迫切心情可見一斑。
五代十國常被視為“歷史斷層”，政權更迭頻繁、史料零散，而《太平年》偏偏敢闖這片“深水區”，將鏡頭對準吳越國主錢弘俶，讓被遺忘的和平篇章走進大眾視野。
不同於傳統歷史劇對開疆拓土的歌頌，《太平年》錨定“民生本位”的歷史敘事價值座標，為歷史題材劇的開拓創新，提供了兼具歷史厚度與當代價值的新路徑。有網友感歎：“在刀光劍影的歷史劇裏，終於看到了‘寧為太平犬，不做亂世人’的民生重量！”，這也正是本劇與觀眾深度共情之處。
劇中錢弘俶在“王權存續”與“百姓安寧”間的艱難抉擇，恰與當下人們對和平的珍視形成強烈共鳴。“現在看這段歷史，更能理解和平從來不是理所當然，而是有人負重前行”，諸多類似評論印證了這一主題的跨時代價值。而當郭榮說出父親“願飲太平年一杯熱酒”時，彈幕也紛紛回應“珍惜太平”，令人動容。
劇情吸睛：名場面密集爆發，臺詞直擊人心
“每集都有高能名場面，根本停不下來！”《太平年》的劇情節奏與細節刻畫，成為網友熬夜追更的核心動力。
錢弘俶、趙匡胤、郭榮三人結義的場景雖然有其浪漫主義的刻畫，但這段劇情既未違背歷史定論，又巧妙串聯起亂世中的理想與抉擇，堪稱劇中妙筆。他們從並肩作戰的摯友到各擔使命的君王，友情與家國責任的交織，讓“天下太平”的初心更具感染力。
而劇中桑維翰“燕雲十六州，便是桑某賣與耶律氏……此乃萬世之恥。翌日，若有人與郎君言，先帝迫於形式，桑某無奈為之，請郎君莫要猶疑，當即撲殺此獠，與世人除此奸惡。”一段話，同樣震耳發聵，徹底堵死了後世一切對賣國行為的狡辯之詞，於古於今都有強烈的現實意義。
劇情的真實感與張力，讓網友沉浸式追劇：“看錢弘俶權衡利弊的過程，比看爽文還上頭”“朝堂上的暗流湧動、民生中的煙火氣，都拍得太真實了”。沒有懸浮的劇情，沒有突兀的轉折，《太平年》以扎實的敘事功底層層鋪展，讓觀眾在追劇過程中既感受到歷史的厚重，又沉浸於劇情的吸引力。
人物立魂：立體群像鮮活生動，演技封神圈粉無數
“全員演技線上，每個角色都讓人印象深刻！”《太平年》的人物塑造，成為網友熱議的另一大焦點。
白宇飾演的錢弘俶，堪稱全劇的靈魂人物。《太平年》也賦予了錢弘俶完整的成長弧線，從逛市井、抖機靈的閒散王子，到目光沉毅的君主，再到決定為百姓捨棄王權的隱忍篤定，陪伴式的成長弧光讓網友直呼“代入感太強”，並贊“白宇把錢弘俶的蛻變演活了，從步態到眼神的變化，都能看出從漁賬子到君王的成長”。
群像塑造尤為出彩，老戲骨與實力派的碰撞讓網友大呼“過癮”。朱亞文飾演的趙匡胤打破“雄主”刻板印象，“把雄心與責任感藏在溫和氣場裏，太有層次感了”；董勇飾演的馮道沉穩如“活史書”，倪大紅飾演的權臣胡進思笑裏藏刀，“一個眼神全是戲”；梅婷飾演的黃龍島島主俞大娘子，幾乎將“巾幗英雄”的形象發揮得淋漓盡致，被贊“霸氣側漏、氣場全開”。
劇中人物關係更是牽動網友心緒，錢弘俶與大臣們的君臣相得、與孫太真的相知相守、與趙匡胤的惺惺相惜，都刻畫得細膩動人。“他和趙匡胤之間的拉扯，既有個人情誼，又有家國大義，太真實了”，網友的熱議印證了這些人物關係的情緒感染力與角色張力。
全民熱議：高品質內容贏得認可，文化共鳴跨越時空
《太平年》的火爆，本質上是高品質內容對觀眾的吸引，是深沉文化底蘊引發的認同。
“好久沒看到這麼用心的歷史劇了，史料扎實、製作精良，追得上頭”“不僅好看，還能學到歷史知識，感受到和平的珍貴，這才是好劇該有的樣子”，網友的評價道出了《太平年》刷屏的核心原因。劇中“是非一定是有的”“不能因為世道的錯，順著世道做的事便都變成了對”等臺詞，也被網友評為“封神金句”而津津樂道。
在社交平臺上，與#太平年#相關的話題持續發酵，網友自發分享追劇感悟、解讀歷史細節、安利精彩劇情。有歷史博主專門製作劇集相關的歷史科普視頻，“跟著《太平年》瞭解五代十國”成為新潮流；不少網友表示 “看完劇特意去查了相關史料，被這段歷史深深打動” ，更有網友表示：“全是乾貨，知識點多到要記筆記，感覺腦子在瘋狂充電，要回過頭看第二遍”。
從題材創新到劇情打磨，從人物塑造到價值傳遞，《太平年》以匠心品質贏得了觀眾口碑與市場認可。它不僅讓冷門歷史“出圈”，更讓和平理念與家國情懷跨越千年引發共鳴。
截至目前，《太平年》CVB收視率3.175%、全網熱搜超1142個，全網累計有效播放量超4億，微博、抖音、小紅書等平臺主話題流覽量超26億，可謂是全方位火爆刷屏，也從數據層面，印證了《太平年》作為2026開年第一大劇的實力與魅力。
正如網友所言：“《太平年》讓我們看到，好的歷史劇從來不是簡單複刻過去，而是讓歷史照進現實，讓當下的我們在回望中獲得力量。”這正是《太平年》能夠全網刷屏、讓觀眾熬夜追更的核心密碼。
