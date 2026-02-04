《太平年》高度還原「牽羊禮」！揭露古代最強羞辱：女性最淒慘年代

娛樂中心／唐家興報導

不只是羞辱！《太平年》高度還原牽羊禮，網淚看宋朝女性最黑暗時刻！（圖／翻攝自微博）

近來爆紅陸劇《太平年》播出後話題不斷，其中對古代屈辱受降儀式「牽羊禮」的高度還原，更是在網路掀起熱議。觀眾隨著鏡頭直視那段卑微歲月，才終於明白為何宋朝對金國的仇恨會延續百年，成為史書中揮之不去的歷史陰影。

【亂世群像成就《太平年》高討論度】

由華策集團打造的年度大戲《太平年》，背景設定在動盪的五代十國至北宋初年。劇中靈魂人物吳越王錢弘俶（白宇 飾）與一代明君柴榮（俞灝明 飾）、北宋開國皇帝趙匡胤（朱亞文 飾）交織出壯闊的史詩。三人因戰亂結緣，卻在權力更迭的洪流中，譜寫出截然不同的壯烈命運。

除了演員精湛的演技，劇組對歷史細節的考究更令影迷驚嘆，尤其是劇中重現的「牽羊禮」，其視覺衝擊力讓無數網友感到震撼。在《太平年》中，五代十國，後晉都城被破，末代皇帝石重貴（任宥綸 飾），帶著滿朝文武向契丹投降。石重貴披頭散發，身著布衣，跪拜在沙地上，群臣則身著官服，跪於身後。而在石重貴的脖子上，還用繩子牽了一隻羊。當契丹王耶律德光脫下外袍，擲於馬下時，石重貴迅速伏地爬行，身旁的小羊也被拖動向前，場面極盡羞辱。這一處情節，劇組想還原的，便是歷史上有名的「牽羊禮」。

末代皇帝石重貴（任宥綸 飾）跪行牽羊禮。（圖／翻攝自微博）

【牽羊禮是什麼？比戰敗更殘酷的羞辱】

究竟什麼是「牽羊禮」？這是一種古老且極具毀滅性的受降儀式。戰敗的國君或俘虜必須脫去上衣、披上濕冷羊皮，頸部繫上繩索，由敵軍像牽牲畜般拉著遊街，象徵戰俘的生死完全掌握在他人手中。史料記載，儀式現場甚至會當眾宰殺羊隻，冷酷暗示戰俘不過是「待宰羔羊」。

《太平年》劇中呈現後晉石重貴向契丹投降的「牽羊禮」現場，那種喪失人格尊嚴的絕望感，讓螢幕前的觀眾直呼：「這比死還要痛苦！」

《太平年》劇中呈現後晉石重貴向契丹投降的「牽羊禮」現場。（圖／翻攝自微博）

【靖康之恥 牽羊禮成宋人永恆噩夢】

其實《太平年》所呈現的「牽羊禮」，遠不如真實歷史來得殘酷；真正讓「牽羊禮」在華夏文明留下深厚傷痕的，莫過於北宋末年的「靖康之恥」。西元1128年，宋徽宗、宋欽宗父子及後宮家眷，被強行押往金國上京，並在金朝祖廟前被迫舉行這場恥辱儀式。數千名皇室成員赤裸上身、身披羊皮，在金國百姓圍觀下步向深淵。

這不僅僅是一場政治上的屈服，更是對宋人自尊的極致踐踏，直接點燃了南宋長達百年的「仇金、抗金」民族怒火。

「靖康之恥」宋徽宗、宋欽宗父子及後宮家眷，被強行押往金國上京，並在金朝祖廟前被迫舉行牽羊禮。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【被折成金銀的女人 比戰敗更痛的代價】

在金軍的鐵蹄下，戰爭的代價往往由女性承擔。靖康之變後，宋朝政府因繳不出鉅額贖金，竟厚顏將女性標價折抵。上萬名皇室女眷與平民女子被當作「貨物」北送，半數以上在嚴寒路途中慘死，倖存者也大多在金國淪為玩物，香消玉殞。

對這些女性而言，參與「牽羊禮」後的處境更為艱難。在重視貞節的年代，許多女子因不堪忍受肉體與靈魂的雙重凌辱，最終選擇自盡，用生命守護最後一絲清白。

參與「牽羊禮」的女性處境更為艱難。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

【一場儀式 看懂南宋為何恨金】

《太平年》不單是一部權謀劇，它更像是一把手術刀，切開了宋朝歷史最深層的痛處。透過對「牽羊禮」的寫實刻畫，現代觀眾才恍然大悟：那種對侵略者的恨，是深深刻在骨子裡、代代相傳的民族創痛。

當戲劇畫面與歷史記憶重疊，我們看到的不再只是冰冷的文字，而是先人曾經歷過的真實絕望。這場視覺饗宴，也成為了一次對歷史傷痕的深刻凝視。

【史學專家解析牽羊禮之文化衝擊】

國立臺灣師範大學歷史學系兼任教授陳登武在探討隋唐宋史時曾指出，「牽羊禮」本質上是遊牧民族（如契丹、女真）古老的受降儀式，帶有「將戰敗者視為祭品」獻給祖靈的宗教意涵。然而對深受儒家思想影響、講究衣冠與身體尊嚴的宋朝皇室而言，被迫「肉袒（赤裸上身）」並披上羊皮，無疑是極其嚴重的毀滅性羞辱。這種文化認知上的巨大落差，使靖康之恥成為漢民族史上最深層的集體創傷。

