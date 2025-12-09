太平志工中隊長交接暨表揚志工楷模 薪火相傳志業傳承

太平警表揚志工。林重鎣





臺中市政府警察局太平分局日前在分局4樓禮堂辦理「114年下半年警察志工中隊聯繫會報暨中隊長交接儀式」，除此次活動加強志工間的交流、表揚績優(高齡)志工楷模，並辦理新卸任警察志工中隊長交接佈達儀式，由分局長沈能成親自主持，在各派出所志工們及中隊的幹部祝福下，過程簡單而隆重，肯定甫卸任中隊長蘇鳳妹4年來的付出與辛勞，並順利交棒給新任中隊長李玟瑩，將優良的傳統延續下去，承先啟後、發揮所長，透過「服務」及「熱忱」持續打亮優質口碑。

新任太平警察志工中隊長李玟瑩深耕地方，一路從顧問、幹事、副中隊長經驗豐富，爽朗無私的個性是大家對她的第一印象，熱心公益的她對整體警察形象提升助益良多，本次獲得大家一致的認同實至名歸。

最後會中表揚高齡志工1名、優秀志工楷模5名，其中太平志工分隊志工林碧慧今年已70歲，105年間在家人的支持下加入志工行列，先性樂觀的她一直是大家的榜樣及長青樹。其次，各派出所績優志工部分，如新平志工分隊隊員吳珮熏、坪林志工分隊隊員劉秀美、宏龍志工分隊隊員江鳳英、頭汴志工分隊隊員呂沛諭、太平志工分隊隊員劉嬌美等5名，都是服務時數達500小時以上，感謝他們無私奉獻的服務精神。

太平分局長沈能成表示，志工是警察與民眾之間最好互動的橋樑，也是警政工作中犯罪預防宣導、社區宣導的最佳夥伴，除感謝2位卸、新任中隊長的付出外，也肯定志工伙伴們一年來對太平分局的協助，希望能持續秉持初衷，讓太平志工中隊優良傳統繼續傳承下去，攜手打造更具韌性與溫度的友善環境。





