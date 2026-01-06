太平惡火延燒 中市府啟動安置現場免費補證

▲太平戶所主任王琇昤(右三)率同團隊前往現場，協助民眾補辦證件(圖／民政局提供2026.1.6)

[NOWnews今日新聞] 台中市太平區光興路1432巷昨(5)日深夜發生住宅火警，風勢導致火勢延燒8戶，並造成20多戶停電及1人嗆傷。市長盧秀燕獲悉後，第一時間指示團隊啟動災後安置，太平戶政事務所今(6)日更直接進駐火災現場，設立「行動戶政窗口」，提供災民免費補辦身分證及健保卡，以最快速度協助市民重建生活。

民政局長吳世瑋表示，昨晚火警發生後，太平區公所立即協調安置作業，目前已協助5人入住旅館、6人依親，其餘住戶在安全無虞下已返家。台電正全力搶修停電區域，預計今晚可全面復電。此外，公所主秘李愛國也代表盧市長前往醫院慰問受傷民眾並致贈慰問金。

針對受災戶證件遭燒毀，太平戶所主任王琇昤率隊於現場設置櫃檯，除協助補發國民身分證、戶口名簿外，更透過一站式系統補辦健保卡，並採取「專簽免收規費」措施。現場鄰居也主動提供桌椅協助，展現公私協力的溫暖力量。太平區長陳柏宏強調，公所將持續掌握災損情形，提供必要的生活扶助，陪伴市民走出陰霾。

太平區長陳柏宏表示，公所後續將持續掌握消防鑑定及災損情形，結合社政、民政及相關單位資源，提供必要的生活扶助與關懷服務，陪伴受災市民走出災後陰霾、儘早恢復正常生活。市府也將持續用行動守護市民，讓每一位市民在困境中都能感受到政府即時、溫暖且可靠的陪伴。

