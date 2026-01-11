太平暗夜驚爆火海鐵皮工廠全毀 火光照亮街區機車遭殃幸無人傷亡

台中太平深夜大火機車遭殃工廠付之一炬。（圖 ／翻攝畫面）

台中市太平區10日晚間驚傳火警，一處位於大源九街的鐵皮工廠於深夜突然竄出猛烈火舌，火勢迅速延燒，整座工廠瞬間陷入一片火海，熊熊烈焰與濃煙照亮整個夜空，景象相當驚人，也讓附近居民嚇得紛紛跑出屋外查看。

據了解，火警發生時間約在晚間10時20分左右，該鐵皮工廠內部疑似堆放大量回收雜物，卻因不明原因突然起火燃燒，消防局接獲報案後不敢大意，立即派遣8個分隊、數輛消防車趕赴現場支援。警消人員抵達時，發現工廠已全面燃燒，火勢猛烈，現場高溫難耐，隨即架設多條水線並破壞鐵捲門，深入工廠內部展開灌救行動。

有目擊民眾表示，火警發生當下，工廠內不斷傳出疑似物品燃燒引發的爆炸聲，火舌一度竄升數公尺高，幾乎燒到電線桿上的電線，讓人擔心會引發更大範圍的災害。此外，停放在工廠外的多輛機車也未能倖免，遭火勢波及，車殼被燒到融化，損失慘重。

經過消防人員全力搶救，持續射水約20分鐘後，火勢終於獲得控制並撲滅，所幸現場並未發現人員受困，也未造成人員傷亡，整座鐵皮工廠已幾乎全數焚毀，初步估計燃燒面積約達100平方公尺，實際財物損失仍有待進一步清查。

目前，相關單位已著手進行火場鑑識，詳細起火原因仍需進一步調查釐清。消防局也呼籲，工廠及倉儲空間應妥善管理易燃物品，避免大量堆放回收雜物，以降低火災發生風險，確保周邊居民與公共安全。

