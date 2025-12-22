太平洋公園新建成人體健區 徐榛蔚：打造花蓮全民健身房 13

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣政府近日推動太平洋公園成人體健區，以及周邊震災復建工程。為打造運動友善環境，改善品質，花蓮縣府今（22）日表示，太平洋公園整體環境已全面升級，未來將以更安全、友善且充滿活力的面貌，迎接花蓮鄉親與遊客，成為融合健康運動、文化氛圍與海岸景觀的重要城市亮點。此外，縣府也說，目前太平洋公園周邊震災復建工程也已全數完工，包含周邊鄰近步道，民眾可安心使用。

「讓喜愛運動的民眾可一邊欣賞優美海景、一邊使用體健設施。」花蓮縣府指出，太平洋公園緊鄰太平洋海岸線，是縣內重要的濱海休憩據點，長期以來南側主打高齡者與親子友善環境，北側則以青少年活動場域為特色。為回應不同年齡層民眾的運動需求，縣府本次特別規劃新建成人體健設施設備，補足一般成年人戶外運動空間。

「整個花蓮就是全民健身房。」花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府以「全民健身房」為理念，持續營造戶外運動空間，並以「健康城市」與「全齡友善」為施政目標，透過完善公共建設，讓運動成為生活的一部分。

徐榛蔚強調，太平洋公園除新增成人體健設施，改善既有木棧道外、也針對因0403地震受損的鋪面及人行橋進行修補及重建，本次完工啟用後太平洋公園愈發亮眼，並結合藝術創作與觀光特色，讓更多民眾與遊客走進花蓮、親近自然，展現花蓮品牌的獨特魅力。

花蓮建設處長鄧子榆表示，目前啟用區域分為「太平洋公園新建成人體健設施設備、周邊步道整修暨陽光電城周邊設施坡道改善工程」及「太平洋公園0403震災復建工程」2個區塊，該工程內容包含，新建成人體健區、觀音步道及鸚鵡螺步道之木棧道整修、新建與觀音步道串接的人行橋，重新繪製北濱段3D彩繪以及改善陽光電城周邊既有設施坡道等，工區遍布整個太平洋公園。

「施工期間也儘量縮小對民眾的影響，也時常協調工程間工期，2個工程可順利銜接並同時完工啟用，要感謝設計及施工團隊，也謝謝縣民體諒。」鄧子榆指出，本次全面提升太平洋公園的通行安全與使用便利性。整體設計構想係依使用者需求進行規劃，結合海洋意象與開放式運動空間，營造具有花蓮海岸風情的運動與遊憩環境，讓民眾能在此活動筋骨、舒暢身心。

徐榛蔚表示，隨著設施與環境日益完善，太平洋公園將吸引更多縣民與遊客走入公園、親近海洋，讓運動與休憩融入日常生活。未來縣府也將持續推動運動旅遊與特色產業發展，提升全民運動風氣，打造兼具健康、觀光與永續發展的幸福花蓮。

