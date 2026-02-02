太平洋公園遊具遭青少年破壞 花縣府：加派人力巡查

一群身穿黑色衣服的青少年將微型電動車後輪放在旋轉木馬的底座上，利用後輪帶動旋轉木馬高速旋轉，還有人坐上去被離心力甩了出去。

實際回到太平洋公園的兒童遊憩區，旋轉木馬告示牌上清楚標註了使用規定，包括年齡限制，雖然旋轉木馬看起來沒有壞掉，但民眾看了影片還是很生氣。

休憩民眾表示，「比較容易損壞啦。」

有民眾認為，「我覺得這樣子很糟踏公共建設，就是畢竟那是給小朋友玩的。」

縣府建設處則是表示，太平洋公園是禁止各式汽、機車進入，這群青少年騎乘微型電動車進入已違反規定，不當使用休憩遊樂設施的部分也會追究。

廣告 廣告

花蓮縣政府建設處長鄧子榆回應，「如果用這樣的使用方式造成遊具損傷損壞，甚至影響到他人的安全，縣府還是會提出相關的求償的方式，那我們在現場都有裝設相關攝影機。」

至於發文的青少年則是趕緊刪文、道歉；縣府強調會加派人力巡查太平洋公園外，也會針對騎乘各式機車進入的民眾進行規勸或開罰。

更多公視新聞網報導

逾50年老樹風災倒塌 民眾盼花縣府助復育

花蓮鳳林鎮山興里 蒼蠅大增影響生活

