太平洋地緣競爭升溫 澳洲強調合作抗衡中國影響

（中央社雪梨2日綜合外電報導）澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天在演說中說，中國近來更頻繁地將軍事力量展現在太平洋更遠地區，凸顯澳洲在競逐鄰近區域影響力時面臨挑戰。

路透社報導，黃英賢在坎培拉發表演說時表示：「中國持續透過經濟和安全等手段宣示其戰略影響力，並且越來越常在我們的區域展現軍事力量。」

她表示，這些舉動「缺乏這個區域所期望的透明度」，並強調南太平洋國家的集體安全與繁榮有賴於互相合作。

黃英賢說：「唯有如此，我們才能確保在遭受壓力時仍有選擇權。太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）的團結正是區域主義的展現，賦予小型及中型國家面對權力不對等時的能量。」

由於政治爭端，澳洲2020至2023年間曾遭最大貿易夥伴中國實施總額達200億澳元的貿易限制，澳洲曾多次警告太平洋島國，在與北京發展貿易時可能面臨經濟脅迫。

隨著澳洲積極促進與鄰近國家的經濟及安全整合，黃英賢說，外部夥伴對太平洋的興趣升高造成一定影響，澳洲每天都在競逐影響力。

她表示：「我們深知，澳洲已不可能再是太平洋唯一的首選夥伴，這一點沒有回頭路可走。」

目前有11個太平洋島國與北京建交，其中包括東加王國（Tonga）在內的幾個國家對中國國營銀行負有巨額債務。另有3個南太平洋國家與台灣維持邦交。（編譯：林沂鋒）1141202