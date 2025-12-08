太平洋屬地的未來：在獨立與整合之間的最佳選擇
鄭紹春／台灣團結聯盟政策顧問、前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家
前言：懸浮狀態的困境
當今太平洋地區仍存在約十餘處未獨立屬地，分別隸屬於美國、法國、英國及紐西蘭。這些島嶼長期處於「不統不獨」的政治懸浮狀態——既非完全獨立的主權國家，也未完全整合進宗主國的政治體系。這種模糊地位不僅造成治理效率不彰，也使當地居民在公民權、國際地位與經濟發展方面長期面臨不確定性。
其中最具代表性、也是最具象徵意義的案例之一，就是美屬薩摩亞居民被定位為「美國國民（US nationals）」而非「美國公民（US citizens）」：既受美國保護，卻未享有完整公民權。這種半吊子制度象徵了太平洋屬地普遍面臨的「不統不獨」困境，也凸顯改革的迫切性。
因此，太平洋屬地的最佳出路應當十分清晰：要嘛輔導其走向完全獨立；要嘛讓其徹底整合為宗主國正式的一級行政區，如同法國海外省模式，使其居民獲得明確法律地位與完整公民權利。
現實評估：各屬地的條件與挑戰
在決定太平洋屬地的最適選項之前，必須考量以下關鍵因素：
一、獨立的基本條件：人口規模、經濟基礎、行政治理能力、防務可持續性，以及居民的獨立意願。
二、整合的前提條件：宗主國願意承擔完整行政與財政責任、居民願意成為完全公民、文化與地理具備融入可能。
依此標準，我們將屬地分為三類：
第一類：具備獨立潛力的大型屬地
1.新喀里多尼亞（法國）
人口 27 萬、面積 18,575 平方公里，具完整經濟體系與豐富鎳礦。已三度公投，雖未獨立，但相關力量仍然強大。
建議：尊重民意，未來若通過公投則協助平穩獨立；若選擇留法則應升格為真正海外省，享有完整公民權。
2.法屬波利尼西亞（法國）
人口 28 萬、面積 4,167 平方公里，旅遊經濟成熟。
建議：推動最終地位公投，選擇獨立或完全整合，不再停留於模糊自治地位。
第二類：適合完全整合的中型屬地
1.關島（美國）
人口 17 萬，為美軍印太戰略核心。居民已是美國公民但政治參與有限。
建議：升格為美國第 51 州或正式海外省，使其擁有完整總統投票權與國會席次。
2.北馬里亞納群島（美國）
人口 4.7 萬，與美國政府體系聯繫緊密。
建議：可與關島合併共同成州，或單獨升格為完全行政區。
3.美屬薩摩亞（美國）
人口約 4.5 萬，是美國屬地中最具制度矛盾者。當地居民如今僅為「美國國民而非公民」——這象徵其政治地位停滯在殖民餘緒之中。
這種「國民非公民」地位既剝奪其投票、擔任公職等基本權利，也使其國內法律保障不足，更在國際法上陷入尷尬地位。
因此，美屬薩摩亞已到了必須立即作出抉擇的關鍵時刻：
(1)立即併入美國領土，令居民獲得完整美國公民權；
(2)若美國不願負起整合責任，則應坦然面對——讓美屬薩摩亞自主決定是否完全獨立，或與薩摩亞獨立國探討統一或邦聯可能。
美屬薩摩亞的懸置狀態已不應再拖延，這是最需要立刻處理的太平洋屬地人權與公民權議題。
第三類：人口稀少的微型屬地
如瓦利斯和富圖納（法國）、托克勞（紐西蘭）、皮特肯群島（英國）、威克島（美國）等，人口過少、無法獨立運作國家機制。
建議：直接整合為完全行政區，或併入鄰近較大屬地，使居民獲得完整公民權與公共服務。
具體建議：清晰的路徑選擇
美國屬地改革方案
關島、北馬里亞納：合併或單獨升格為州或正式海外省。
美屬薩摩亞：立即結束國民非公民制度，直接給予公民權；或由美國支持其走向完全獨立或與薩摩亞統合。
威克島：維持軍事用途但明確行政地位。
法國屬地改革方案
新喀里多尼亞、法屬波利尼西亞：舉行明確選項的最終地位公投。
瓦利斯和富圖納：直接整併或併入新喀里多尼亞行政體系。
英國與紐西蘭屬地改革
皮特肯：維持英國直轄但需保障居民生計。
托克勞：應整合為紐西蘭特別行政區。
結論：終結殖民遺緒的責任
太平洋屬地今日的困局，本質上是殖民時代遺留下的政治與法律矛盾。宗主國既不能一方面享受主權利益，卻同時規避應承擔的義務。
尤以美屬薩摩亞為例，「國民非公民」制度已不符合 21 世紀民主價值，應立即改革，以免居民再承受身分模糊的不公待遇。
太平洋屬地的未來只有兩條清晰道路：
輔導其獨立，賦予真正的國家地位；或徹底整合，提供與本土同等的公民權與政治參與權。
只有結束這些島嶼長期的「不統不獨」處境，才能徹底告別殖民陰影，並讓太平洋居民享有清晰身分、完整權利與穩定未來。
