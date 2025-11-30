太平洋溫泉季正式啟動 英雄泉美人湯譜花蓮之美

2025花蓮太平洋溫泉季正式展開。（粘耿豪攝）

瑞穗溫泉公園的溫泉泡腳池提供旅人免費泡腳。（粘耿豪攝）

花蓮縣政府日前於瑞穗天合國際觀光酒店廣場，舉辦「2025花蓮太平洋溫泉季」盛大開幕典禮，宣告以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」為核心的年度療癒盛事正式啟動。活動結合「小石花」設計，串聯文化創生、大健康旅遊與自然療癒，打造花蓮全新的國際溫泉觀光品牌。開幕式於晚上6點熱鬧登場，吸引大批民眾與旅客齊聚瑞穗，共同迎接縱谷最具代表性的冬季活動。

出席典禮的花蓮縣政府觀光處余處長表示，2025年花蓮溫泉季以「繁花盛開」為主題，象徵花蓮在歷經挑戰後再次綻放。他指出，「每一個人是一朵花、每一段旅程是一朵花、每一個部落也是一朵花。無論是403或923所帶來的衝擊，這朵屬於花蓮的花依舊會盛放。」余處長進一步說明，本次活動的識別標誌小石花，代表著與花蓮的鵝卵石，雖然表面有裂縫，卻能綻放出堅毅的花朵；這也代表花蓮人的生命力與面對大自然時所展現的勇氣，這份勇氣不僅屬於花蓮，也希望能分享給全國民眾。同時，在過去這段艱難時刻，花蓮感謝「鏟子超人」與眾多志工一路相挺。如今花蓮已準備好重新迎接旅客，「從現在開始，大家都可以放心地來花蓮旅遊、泡溫泉，成為推廣花蓮的觀光超人。」

廣告 廣告

觀光處長余明勳表示，希望讓花蓮從「旅遊之都」更進一步成為「療癒之都」。（粘耿豪攝）

「2025花蓮太平洋溫泉季」日前於花蓮瑞穗天合觀光酒店舉行開幕典禮。花蓮觀光處長余明勳（右5）等嘉賓到場並進行啟動儀式。（粘耿豪攝）

花蓮瑞穗的「英雄泉」與安通的「美人湯」向來被視為花東縱谷中最耀眼的珍珠，不僅展示花蓮的自然魅力，更象徵這片土地兼具勇氣與溫柔、力量與療癒。除了主打的溫泉魅力，今年的溫泉季也融合在地特色與產業，同時推出多項結合在地食材的體驗，如蜜香紅茶與花蓮鮮奶，讓旅客在親近大自然的同時，也能補充能量、照顧身體。

瑞穗天合國際觀光酒店為本次活動參與旅宿業者之一。（粘耿豪攝）

壓軸的星光女聲魏如昀，以深情歌聲點亮瑞穗夜空。（粘耿豪攝）

余處長表示，希望讓花蓮從「旅遊之都」更進一步成為「療癒之都」。此外，自12月1日起，凡在活動期間持有前來花蓮的火車票，或曾在花蓮參與志工服務的照片，至花蓮溫泉公園即可兌換溫泉券，誠摯邀請全國民眾再度走進花蓮，以行動支持這片土地，親身感受花蓮再度盛放的美麗。

金曲新星阿布絲以動人嗓音熱力演唱。（粘耿豪攝）

典禮最後驚豔璀璨的煙火秀。（粘耿豪攝）

同時出席的瑞穗溫泉觀光產業協會理事長林芊苗，以及安通溫泉觀光協會理事長程文鎰也表示，上天雖然給了花蓮極大的考驗，卻也給了黃金湯、美人湯等天然資源，溫泉區在本次災害接收了災民及各路志工，也希望大家能利用泉水進行療癒之旅。

開幕典禮吸引大批民眾與旅客駐足拍照。（粘耿豪攝）

開幕夜推出結合花蓮在地農產、手作與風格料理的特色市集，展現地方創生能量。活動現場更特別安排精彩音樂演出，由實力新人雷御廷揭開活動序幕，接著由金曲新星阿布絲登場，以動人嗓音熱力演唱；壓軸登場的則是來自花蓮的星光女聲魏如昀，以深情歌聲點亮瑞穗夜空。典禮最後則是令人驚豔的璀璨煙火秀登場，絢爛煙火在縱谷夜色中綻放，與光影景致交織，打造出專屬於花蓮的悠閒與浪漫療癒夜景。

更多中時新聞網報導

周定緯謝王偉忠提攜「像我在演藝圈的父親」

王誌成一畫入魂

保健》急性血癌凶猛 4大症狀不可不慎