太平洋溫泉季溫暖落幕 花縣府感謝旅人共創縱谷最美冬日記憶

花蓮縣政府主辦的2025太平洋溫泉季圓滿落幕。今年以小石花為核心視覺，活動突破以往著重光影策展的模式，結合溫泉文化、自然地景與沉浸式體驗，串聯瑞穗英雄泉與安通美人湯，推出結合食、住、遊、購、行等多元溫泉體驗，打造從早到晚、宜動宜靜的冬季旅遊亮點。

花蓮縣政府預告，活動中吸引眾多遊客爭相拍照打卡，位於瑞穗溫泉公園的城市IP「小石花」充氣藝術裝置，活動後雖然暫時謝幕，但很快將在縣內其他地方展出，讓代表花蓮堅韌與迎向光明的意象能為更多在地民眾及遊客帶來鼓舞，敬請大家期待！

舉辦迄今已進入第六年的太平洋溫泉季（見圖），今年導入花蓮全新城市IP「小石花」，以療癒可愛的角色形象串起市集、旅宿、DIY、夜間光影與地區導覽，並特別將陳普老師的小石花藝術裝置搬進瑞穗溫泉公園內，讓所有來展區的朋友們都能近距離和小石花留下合影，許多親子旅客形容「第一次看到瑞穗的夜晚這麼可愛浪漫」。活動期間推出的「尋找小石花集章」更意外成為全民最愛，許多家庭帶著孩子在四處尋找可愛的小石花藏身點，不少民眾笑說：「串珠手環不只小孩喜歡，連父母也都很想集滿章兌換！」業者亦指出，小石花溫泉周邊商品詢問度大增，帶動旅宿買氣。同時推出的「鏟子超人洄家泡湯券」也成為今年亮點之一，由於縣府特別回饋鏟子超人，吸引許多民眾前往指定地點領取使用，對地方業者帶來實質收益。

觀光處長余明勳表示，溫泉季期間，周周登場的花湯市集與湯畔音樂會創造最多人潮，各場次演出吸引旅客駐足欣賞，帶動周邊市集，民眾一邊享受在地美食、一邊欣賞歌手演出，現場還有有獎徵答可獲得今年溫泉季限定周邊，活動氣氛熱烈，許多民眾直呼像在縱谷裡聽了一場冬日限定的戶外音樂節。今年新增的泉旅料理實驗室、星空花湯營、兩泉騎美的活動亦均提前額滿、廣受好評，旅客以更貼近土地的方式認識花蓮，不僅親手調製花香調飲、製作晶泉浴鹽，品嚐以金針花、在地茶香與山野食材入菜的風土餐盒；星空花湯營則提供冬季裡最放鬆的觀影體驗，一直到閉幕前仍有民眾詢問是否可以加開場次。並透過花湯市集x湯畔音樂會、泉旅料理實驗室、星空花湯營、兩泉騎美、尋找小石花集章活動等多元體驗，串聯地方旅宿、農產、觀光業者，共同打造一場冬季盛典

縣政府指出，今年花蓮太平洋溫泉季以「走進縱谷、泡進生活」為核心理念，不僅成功導入品牌角色與跨領域合作，更透過市集、音樂、運動、旅宿等多元方式，讓花蓮的溫泉文化以更親近、友善的方式呈現。活動期間各項體驗均獲得熱烈回饋，未來縣府也將持續本次活動累積的成果，深化在地文化、自然環境與旅遊經濟，與業者攜手共同打造具魅力的花蓮冬季旅遊品牌。最後花蓮縣政府表示：「感謝所有旅客、鄉親、業者及各種超人一同參與，2025太平洋溫泉季不只是活動，而是一場花蓮在地精神的凝聚。我們會把旅客的喜歡、建議與感動帶入明年的規劃，期盼明年持續為花蓮帶來更多專屬的溫暖記憶，2026年我們在縱谷再相見。」

