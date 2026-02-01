太平洋燈會「翻閱奇蹟」小提燈 如收藏花蓮記憶的精裝書

記者李佩玲／綜合報導

2026花蓮太平洋燈會7日至3月8日將在日出大道、三角公園登場，限定小提燈「翻閱奇蹟」昨日亮相。花蓮縣政府表示，小提燈如同一本收藏花蓮記憶的精裝書，當書本翻開瞬間，象徵花蓮意象的「小石花」與代表 2026希望光躍的「洄瀾駿馬」隨光綻放；節慶結束後，提燈還能作為小夜燈使用，溫暖陪伴每個人。

「永續與陪伴」設計 融入居家生活

花蓮縣政府指出，此屆燈會以「花現騎蹟．光躍洄瀾」為主題，結合光影藝術與在地文化底蘊，呈現花蓮獨特山海人文意象，活動期間還有各種精采表演及互動體驗，讓燈會不只是「看燈」，更打造可讓遊客「走進光、玩在光、帶走光」的沉浸式體驗。另同步串聯商圈與旅遊資源，推出系列花蓮奇蹟遊程，讓民眾白天漫遊山海、夜晚沉浸流光，在光影間連結人情與善意。

廣告 廣告

花蓮縣政府說，小提燈外觀設計簡約素雅，並加入「永續與陪伴」的設計思維，以書燈形式融入居家生活，可化身為氣質療癒的小夜燈，讓花蓮的祝福不只停留在節慶，而能長久陪伴日常。小提燈將於7日至3月2日晚間6時30分至9時30分在日出大道發送，每日限量50份；3月3日元宵節當天限量888份，於下午4時30分開始發放，送完為止。

2026花蓮太平洋燈會小提燈亮相，提燈可作為小夜燈使用，溫暖陪伴每個人。（取自花蓮觀光粉絲團臉書專頁）