太平洋百貨二度蟬聯屏東縣地王 每坪67.4萬元

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣2026年公告土地現值及公告地價，經屏東縣地價及標準地價評議委員會評議通過，公告現值平均調幅2.29%，2年公告1次的公告地價平均調幅4.53%，「地王」由位於屏東市中正路及公園路交叉口的「太平洋百貨」再度蟬聯，公告現值每平方公尺20萬4000元，換算1坪約67萬4000元。

屏東縣府地政處說明，本次公告土地現值及公告地價調整作業，經屏縣各地政事務所地價人員實際訪查、蒐集交易案例，結合實價登錄資訊彙整估計而成，並於今(2025)年9月11日至9月23日在屏縣各地政事務所召開說明會，聽取民眾意見，參考說明會中民眾反映意見及配合內政部公告土地現值應接近市價政策，合理反映地價，以達成地價均衡，確保稅賦公平的目標。

屏東縣府地政處表示，今年房地產雖仍受中央銀行信用管制及營建成本上升影響，但屏東縣位處行政院「大南方新矽谷計畫」鏈結半導體S廊帶的重要區域，且隨著「國家火箭發射場域」落腳滿洲鄉九棚村，屏東科學園區及科技產業園區的升級，吸引AI、半導體及太空產業進駐，另有屏東市和生公辦市地重劃、礦協公辦市地重劃，高屏2快等公共建設議題帶動下，房地產整體呈現量縮價穩趨勢。

2026年公告土地現值及公告地價綜合考量屏縣房地交易情形、社會經濟狀況及民眾負擔能力，並同時兼顧全縣地價區段的均衡性及合理性，其中重點調整區域為高鐵特定區、六塊厝產業園區坐落的屏東市，及觀光熱絡恆春鎮、琉球鄉、車城鄉等地區。

地政處再次貼心提醒，民眾可於2026年1月1日起透過地政處網站或於上班時間洽屏縣各地政事務所查詢最新一期公告土地現值及公告地價，並自2026年1月2日至2026年2月2日間按公告地價80%至120%以內申報地價；倘私有土地以公告地價80%為申報地價者，可免申報。

