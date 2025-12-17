太平洋盃小論文成果發表會 學子以研究展現行動力與創新思維

花蓮縣政府教育處與稻香國小共同辦理的「一一四學年度太平洋盃全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽成果發表會」，十七日在吉安國小禮堂舉行。競賽自初審起吸引全國 一八一隊報名、二六六位教師與四七八位學生參與，最終一六四隊晉級決審，100 隊脫穎而出獲得獎項，展現教育在推動研究寫作與本土行動學習的成果。

本次第十二屆小論文主題內容涵蓋自然環境、AI 科技應用、社會關懷、文化保存與本土使命式行動研究等領域，學生議題視角更趨成熟，顯示新世代學習者對地方議題的敏感度與跨領域研究能力。許多作品結合田野調查、訪談紀錄、統計分析與數位工具，呈現創新、深度兼具的研究成果，讓本次競賽更具學術價值與教育意義。

縣長徐榛蔚表示，太平洋盃小論文競賽已成為全國重要的教育品牌，持續引導學生透過研究培養思辨力、問題分析力與行動力。她強調，教育不應只追求標準答案，而是要培養孩子「看見問題、提出問題並勇於找答案」的能力。徐縣長勉勵學生將研究中獲得的自信與能力帶到未來每一項挑戰，用知識改善生活、用行動影響社會。

徐縣長指出，小論文競賽最大的收穫者正是孩子們，而陪伴孩子成長的指導老師與評審，則是推動教育向前的重要力量。她強調，孩子以不同視角觀察世界，常帶來令人驚喜的啟發，也促使社會不斷進步；而小論文所培養的邏輯思考、問題意識與合作能力，已成為孩子未來學習與人生發展的重要基礎（見圖）。她感謝教師、家長與各界長期支持教育工作，肯定百年樹人的價值，並恭喜所有獲獎學生，期勉大家持續累積實力，與城市一同成長，迎向更寬廣的國際舞台。

教育處長翁書敏表示，多年推動研究導向課程、數位學習與教師專業增能，已成功在校園建立穩固的研究文化。今年作品無論在問題意識、研究架構或本土關懷面向，均展現更高層次，證明素養導向的學習精神已在教育中逐步深化，成為學生自主探索的重要力量。

在成果發表會中，學生以簡報、海報、實作展示等方式分享研究歷程，不僅展現紮實的資料分析與論證能力，也展現流暢的表達力與自信。評審委員普遍讚許今年作品兼具深度與可行性，許多團隊更提出具體改善方案，包括社區環境行動、文化復振計畫與校園永續倡議等，顯示學生已能讓研究成果真正回饋社會。未來將持續推動本土教育、跨域課程與行動研究，並結合 AI 科技與自主學習策略，陪伴每一位孩子在探究中找到興趣，在行動中累積自信，成為具備國際視野與在地情懷的新世代公民。