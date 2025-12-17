太平洋盃小論文成果發表 花蓮學子以研究展現行動力與創新思維

花蓮縣政府舉辦「一一四學年度太平洋盃全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽成果發表會」，吸引四百七十八位學生參與。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府教育處與稻香國小共同辦理的「一一四學年度太平洋盃全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽成果發表會」十七日盛大舉行。

花蓮縣政府教育處表示，此次競賽自初審起吸引全國一百八十一隊報名、二百六十六位教師與四百七十八位學生參與，最終一百六十四隊晉級決審，最後一百隊脫穎而出獲得獎項，展現教育在推動研究寫作與本土行動學習成果。

教育處指出，第十二屆小論文主題內容涵蓋自然環境、AI科技應用、社會關懷、文化保存與本土使命式行動研究等領域，學生議題視角更趨成熟，顯示新世代學習者對地方議題的敏感度與跨領域研究能力。

縣長徐榛蔚表示，太平洋盃小論文競賽已成為全國重要的教育品牌，持續引導學生透過研究培養思辨力、問題分析力與行動力。她強調，教育不應只追求標準答案，而是要培養孩子「看見問題、提出問題並勇於找答案」的能力。

徐榛蔚指出，小論文競賽最大的收穫者是孩子們，而陪伴孩子成長的指導老師與評審，則是推動教育向前的重要力量。她強調，孩子以不同視角觀察世界，常帶來令人驚喜的啟發，也促使社會不斷進步。

徐榛蔚表示，小論文所培養的邏輯思考、問題意識與合作能力，已成為孩子未來學習與人生發展的重要基礎。她感謝教師、家長與各界長期支持教育工作，肯定百年樹人的價值，並恭喜所有獲獎學生，期勉大家持續累積實力，與城市一同成長，迎向更寬廣的國際舞台。

教育處長翁書敏表示，多年推動研究導向課程、數位學習與教師專業增能，已成功在校園建立穩固的研究文化。今年作品無論在問題意識、研究架構或本土關懷面向，均展現更高層次，證明素養導向的學習精神已在教育中逐步深化，成為學生自主探索的重要力量。