太平洋頂好名店城防火鐵捲門損壞 北市建管處開罰12萬

台北市建管處自今年1月21日至今日，針對市內大型百貨賣場及大型餐廳共20家場所進行無預警動態公共安全檢查。檢查結果顯示，共有19家場所符合規定，僅位於大安區的「太平洋頂好名店城」因防火鐵捲門損壞，導致防火區劃遭到破壞，建管處已依《建築法》開罰12萬元罰鍰，並要求限期改善。

針對不合格場所，建管處要求於2日內完成改善並接受複查。若複查結果仍未達標，市府將依《建築法》規定加重開罰30萬元。建管處處長虞積學表示，由於春節期間百貨賣場及餐廳人潮湧入，市府已提高公共安全檢查頻率，特別針對逃生通道、防火設施進行查核，避免因大量採買人潮造成公共危險。

建管處呼籲業者應落實場所公共安全自主管理，嚴禁在安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道堆置雜物，以免阻礙緊急逃生避難。民眾若在百貨、賣場發現逃生路徑受阻等違規情事，可撥打「1999」市通報，建管處已將百貨及大型餐廳列為重點查核對象，持續監控各場所之消防與建管公安維護狀況。

