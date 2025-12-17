太平清潔隊新廳舍啟用 盧：獻給英雄的新年禮物

太平區清潔隊新廳舍啟用。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

台中市政府挹注四千一百二十八萬元興建的太平區清潔隊新辦公廳舍，十七日正式啟用。市長盧秀燕主持典禮時表示，清潔隊員是最基層也最重要的勞動者，是默默付出的英雄。正逢新年將至，新廳舍的落成，是送給太平清潔隊的一份新年禮物。

盧市長表示，這是一個充滿感謝的時刻，她特別感謝台中市政府環保局以及各清潔隊，長期以來服務市民、維護市容景觀的辛勞。這是最辛苦的工作，但同仁始終使命必達，無論颳風或烈日，總是堅守崗位，處理垃圾、維護環境整潔。清潔隊的辦公環境往往位於偏遠地帶，設施也較為簡陋。以太平區清潔隊原址為例，舊隊部是鐵皮屋結構，夏天悶熱如烤箱，冬天寒冷，在這樣的環境中辦公相當辛苦。原建築自民國八十三年使用至今，已不敷使用，市府全額編列預算改建，以提升同仁辦公品質與服務效率。

盧市長強調，太平區近年人口快速成長，已突破二十萬人，成為台中第四大行政區。為因應人口增加，市府持續推動各項建設，包括清潔隊部改建、公托擴建、區公所重建、國民運動中心啟用，以及市民大道、美樂地公園等公共設施，讓建設與發展同步。中市人口已突破兩百八十六萬，持續正成長，有賴全體市民與各行各業共同努力，建設家園、促進城市進步。清潔隊員是最基層也最重要的勞動者，必須看見他們、照顧他們。她謹代表清潔隊員與環保局，向所有支持此項工作的夥伴致上最深感謝。